Педагоги Томского района просят губернатора навести порядок в финансировании

Профсоюз работников народного образования Томского района просит Сергея Жвачкина разобраться в ситуации с финансированием зарплаты педагогов и обслуживающего персонала детских садов и учреждений дополнительного образования.

Проблема заключается в том, что деньги предусмотренные на оплату труда распределяются по году неравномерно. Так в в течение всего года обслуживающий персонал не получал стимулирующие выплаты в полном объеме, а в конце года на каждую организацию дошкольного образования поступили по 400 тысяч рублей и более. В результате руководителям приходится начислять огромные премии младшим воспитателям, поварам, прачкам, сторожам и другим, в то время как педагогические работники таких сумм не получают. Это вызывает большое недовольство со стороны воспитателей.

Елена Соколовская, председатель профсоюза работников народного образования и науки РФ Томского района, считает, что проблема возникла из-за неправильного планирования в управлении образования Томского района. «Руководители педколлективов по сути становятся заложниками сложившейся ситуации. Им приходится выкручиваться решая эту проблему. Так не должно быть», — говорит Соколовская.

«Хотелось бы обратить внимание на то, что в образовательных организациях Томского района, на протяжении нескольких лет существует проблема частой смены работников Управления образования и руководителей образовательных организаций. В одном учреждении руководитель может смениться три раза за один год. Так же бывает, что руководитель и вовсе не назначается, а кто-нибудь исполняет его обязанности на протяжении длительного периода времени (до трех лет). О какой эффективности управления, в данном случае, может идти речь! Считаю, что данная проблема связана с формальным и некомпетентным подходом со стороны руководства Управления образования Администрации Томского района. Из-за этого формируются негативные отношения между руководством Управления образования и руководителями учреждений», — пишет Елена Соколовская в обращении к Сергею Жвачкину.

Кроме того, председатель профсоюза работников народного образования и науки РФ Томского района, обращает внимание губернатора на то, что происходят случаи необоснованного лишения премий руководителей. «Стимулирующий фонд оплаты у каждого руководителя разный, у кого-то 10000, а у кого-то 60000 рублей. Но лишают стимулирующих в процентном соотношении, то есть разных руководителей наказывают, например, на 50% от стимулирующего фонда вот и получается, что за одно и то же, у одного это 5000 рублей, а у другого 30000! И таких примеров большое количество! Однако руководство Управления образования никаким образом не реагирует, а только усугубляет ситуацию, что может привести к тяжелым последствиям», — пишет в письме к главе Томской области Елена Соколовская.

Комментарий от Сергея Ефимова, начальника Управления образования администрации Томского района, по поводу сложившейся ситуации ТВ2 пока не удалось получить.

Метки: Томский район, выплаты, дошкольное и дополнительное образование