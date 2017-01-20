Опрос: в 2016 году зарплата выросла у каждого пятого томича

34% томичей отметили снижение зарплаты в 2016, сообщает служба исследований Зарплата.ру. У половины респондентов зарплата осталась на прежнем уровне, у каждого пятого (21%) она выросла.

«Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30 % от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц опрошенных», — говорится в сообщении.

Треть горожан в 2016 году нашли новое место работы, каждый десятый поменял работу дважды, больше половины не меняли рабочее место.

При этом на вопрос «Насколько уверенно вы чувствуете себя на текущем месте работы?» больше 63 % горожан отвечают, что уверенно, 22% — скорее неуверенно, а 15% на рабочем месте чувствуют себя не в своей тарелке.

Опрос проводился с 10 по 16 января, в нем участвовали 680 томичей.

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