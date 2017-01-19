Определился четвертый соперник «Томи» на первом сборе в Турции

В контрольном матче, который пройдет 3 февраля, томская команда будет играть с ярославским «Шинником». В настоящее время команда занимает седьмое место в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что 29 января ФК «Томь» на сборах в Турции сыграет с московским «Динамо», командой из Черногории «Будучность» и командой из Хорватии «Сплит».

Сборы пройдут в городе Лара (недалеко от Анталии).

Из-за тяжелой финансовой ситуации контракты с клубом уже расторгли Максим Тишкин, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин. Вратарь Антон Коченков вернулся в «Локомотив».

«Томь» в 17 турах чемпионата России набрала 9 очков и занимает 15-е место в таблице.

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