Опасные сосульки с томских крыш и снег с кровель уберут до марта

Власти Томской области поставили на особый контроль уборку снега и наледи с кровель зданий, сообщает пресс-служба «белого дома».

Снегопады в Томской области начались с конца ноября. Иван Кляйн заявил, что таких снегопадов в регионе не было уже 18 лет. Томичи жаловались на опасные сосульки, свисающие с крыш, а в ночь с 18 на 19 января в Колпашеве под тяжестью снега упала остановка.

«Учитывая объемы снега и, по предварительным прогнозам, резкое потепление в конце февраля – начале марта, коммунальщикам нужно уже приступить к очистке крыш от снега и наледи, а профильным специалистам городских и районных администраций — ежедневно обследовать кровли», — сказал замгубернатора Анатолий Рожков. — В специальных бригадах, которые будут очищать крыши, должны быть только подготовленные работники с необходимым для безопасности снаряжением. Сами здания во время очистки должны быть огорожены, чтобы не допустить несчастных случаев».

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и, проходя вдоль зданий, обращать внимание на образовавшиеся наледи и сосульки, обходить места возможного их падения. Особое внимание нужно уделить детям, побеседовав с ними о безопасности.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны», — говорится в сообщении МЧС.

Согласно ст. 8.1 КоАП Томской области, нарушение правил содержания фасадов влечет наложение административного штрафа для физических лиц в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 200 тысяч рублей.