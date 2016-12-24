Опасно, спирт: как не отравиться метанолом

В Иркутской области больше 70 человек умерли от отравления метиловым спиртом или метанолом. ТВ2 рассказывает, как не купить опасный алкоголь и что же все-таки делать, если отравление метанолом произошло.

Были ли в Томске случаи отравления спиртом?

К сожалению, были. За последние два года в Томской области, по данным СКР, возбуждены и расследуются пять уголовных дел по фактам отравления метанолом. Так в результате острого отравления метиловым спиртом скончались три женщины и двое мужчин, одна женщина и двое мужчин чудом выжили.

Находят тех, кто торговал суррогатом?

Находят. Так с начала года полицейские в Томской области изъяли свыше 16 тонн алкогольной продукции. Чаще всего возбуждают уголовные дела по статье «изготовление, сбыт и использование поддельных акцизных марок, специальных марок» (65 уголовных дел) и «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт алкогольной продукции без маркировки» (11 уголовных дел). Одно уголовное дело возбуждено по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

Кроме того в апреле этого года полицейские задержали двоих томичей, которые в феврале продали 20 бутылок коньяка «Кизляр» по цене — 300 рублей за бутылку. Покупатель отправился к родственникам в Ленинск-Кузнецкий, чтобы отметить свой день рождения. После употребления купленного напитка трое мужчин были госпитализированы с острым пищевым отравлением, один из них впоследствии скончался от острого отравления метиловым спиртом. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Так где лучше всего покупать алкоголь?

Закон говорит совершенно однозначно: продавать алкоголь могут только организации, но не частные лица. Слабоалкогольные напитки — пиво, сидр, медовуху могут продавать и компании, и индивидуальные предприниматели. Покупать алкоголь можно только в стационарных торговых точках, то есть магазинах. При продаже напитка вместе с бутылкой вам обязательно должны выдать чек. Любая торговля спиртным с рук или через интернет-магазин является незаконной.

Как отличить поддельный алкоголь по бутылке или этикетке?

Сотрудники полиции рекомендуют при приобретении алкогольной продукции в торговых точках, ознакомится с лицензией на розничную продажу алкогольной продукции и информацией о юридическом лице, осуществляющим предпринимательскую деятельность, которые располагаются в магазинах в уголке потребителя. Также эта информация в свободном доступе размещена на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (http://fsrar.ru/).

Особое внимание следует обратить на недопустимость приобретение алкогольной продукции дистанционным способом либо по сети Интернет, а также алкогольной продукции с маркировкой «Duty free» вне специализированных для данного вида товаров магазинов. Средняя стоимость бутылки водки не может быть менее 190 рублей. Также необходимо обращать внимание на наличие специальных федеральных марок, их качество, наличие голограмм.

Чем опасен поддельный алкоголь?

Как и в случае с обычным (этиловым) спиртом, попав в кровоток, метиловый спирт проходит через печень, где подвергается окислению ферментом под названием алкогольдегидрогеназа (АДГ). Если бы не эта химическая реакция, никакой опасности технический спирт бы не нес: сам по себе он не обладает высокой токсичностью. Поэтому первое, что чувствует человек, выпивший такой алкоголь — обычные симптомы опьянения.

Однако под воздействием АДГ метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту. Эти продукты крайне вредны для здоровья: они повреждают центральную нервную систему, в частности — сетчатку глаза и зрительный нерв, приводя к слепоте и тяжелому отравлению с отказом почек и других внутренних органов.

Как отличить обычный спирт от метанола?

Метиловый спирт по внешнему виду и запаху, к сожалению, никак не отличается от обычного этилового. Если же по каким-то причинам у вас возникло подозрение, что алкоголь поддельный — попробуйте проверить его в домашних условиях:

если поджечь крепкий напиток на основе этилового спирта, то он должен гореть синим пламенем, в то время как горящий метанол имеет зеленый цвет;

если напиток прозрачный — бросьте в бутылку маленький кусочек сырого картофеля: в техническом спирте он приобретет розовый оттенок, а в водке останется белым;

если накалить на огне медную проволоку и опустить ее в жидкость, то метанол выдаст себя неприятным резким запахом формальдегида; этанол не пахнет вовсе.

Как понять, что отравился метанолом?

Сначала человек может жаловаться на головокружение, тошноту, сильную слабость. Однако в течение нескольких часов развиваются и другие признаки:

сильные боли во всем теле;

ухудшение зрения, при котором картинка перед глазами может плыть и появляются неясные пляшущие пятна;

замедление сердцебиения и дыхания;

коматозное состояние, при котором пьяный человек и не реагирует на внешние раздражители и не просыпается.

Чем помочь при отравлении?

Как помочь пострадавшему до приезда врачей? Неотложная первая помощь больному при отравлении метанолом состоит в максимально быстром выведении яда из организма и противодействию его метаболизму.

Возможный перечень средств применения:

массивное промывание желудка, лучше через зонд;

обильное питье;

применение солевого слабительного средства;

приём этилового спирта в качестве противоядия (0,5 мл на 1 кг веса);

приём щелочных растворов (питье и внутривенное введение гидрокарбоната натрия).

Этиловый и метиловый спирты в процессе метаболизма задействуют одинаковые ферменты и рецепторы. Поскольку продукты распада этилового спирта имеют низкую токсичность в сравнении с метанолом, обосновано его применение в качестве антидота. Ориентировочная доза антидота составляет 40–50 мл водки через каждые 3 часа (или 1-2 грамма 96° алкоголя на 1 кг веса больного). Точные пропорции вам могут подсказать диспетчеры «скорой помощи».

Важно! Этиловый спирт не является лечением, это всего лишь незначительная отсрочка развивающихся осложнений!

По-настоящему помочь больному при отравлении метанолом можно только в условиях больницы — с применением диуретиков, капельниц, а в серьезных случаях — даже гемодиализа (аппарата «искусственная почка»). Поэтому при первых же признаках отравления нужно немедленно звонить в «скорую помощь».

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