Около 90 тысяч рублей собрали на концерте памяти музыканта Виктора Королева

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Эти деньги пойдут на установку памятника выдающемуся томскому музыканту.

Томский академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Ярослава Ткаленко и артисты муниципального джаз-оркестра «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера на концерте исполнили любимые произведения маэстро.

«Музыкант играл на скрипке — я в глаза ему глядел, я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел...». Эти стихи Булата Окуджавы, на концерте прочла Валентина Бекетова, народная артистка России. По ее мнению, они очень точно отражают впечатление, которое производил Виктор Королев играя на скрипке. «В свой последний концерт, он уже не мог выходить на сцену, сидел за кулисами, и каждому, кто участвовал в концерте, дарил по цветочку, от себя, в знак благодарности», — поделилась воспоминанием на сцене Валентина Бекетова.

Виктор Королев из семьи композитора, заслуженного работника культуры РФ Сергея Александровича Королева. В Томском академическом симфоническом оркестре работал с 1970 по 1999 годы, занимал должности помощника концертмейстера оркестра и концертмейстера оркестра. Вместе с оркестром гастролировал по Европе, Азии, Америке. С 1977 года В.С. Королев сотрудничал с джаз-оркестром «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

Виктор Сергеевич работал в Московском театре оперетты, играл в эстрадно-симфонических оркестрах Всесоюзного радио и телевидения под управлением Ю. Силантьева и Б. Карамышева, в оркестрах под управлением М. Шостаковича, В. Дударовой, в джазовом оркестре под управлением А. Кролла. С 1996 г. — заслуженный артист РФ. В 2001 году стал первым лауреатом премии Томской области «Человек года» в номинации «Музыкант года».

Метки: Виктор Королев, благотворительный концерт, Томск