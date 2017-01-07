Около 20 улиц уберет САХ от снега в рождественскую ночь

В ночь на субботу техника «Спецавтохозяйства» будет работать на участках двадцати улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

В ночную смену снегоуборочная техника предприятия будет работать на участках:

Клюева (от Иркутского тракта до остановки «Солнечный»),

Бирюкова (от Клюева до «Абрикоса»),

Алтайской (от Красноармейской до Тверской),

Тверской (от Алтайской до Лебедева и дальше до Сибирской),

Октябрьской (от Средне-Кирпичной до Белой и дальше до Пушкина),

Крылова (от Фрунзе до Плеханова и дальше до площади Батенькова),

разворотной площадки между Алтайской и Сибирской,

съезда с Балтийской на Сибирскую и до дома № 117,

съезда с Балтийской на Писемского и «старую» Балтийскую с мостом и вторым подъемом,

Герцена,

Мира (с Каштачной горы до Смирнова с кольцом),

Урожайном (спуск от Мира),

переулке Светлом (спуск от Мира).

Днем в субботу, 7 января, вывоз снега запланирован с участков Кольцевой, 5-ой Армии, Беринга, Академического, Фрунзе и Иркутского тракта.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Метки: Томск, Томская область, уборка улиц, САХ