valentina1
Около 20 улиц уберет САХ от снега в рождественскую ночь
17:03 06.01.2017
Тэги: САХ, уборка улиц
Фото: Агентство новостей ТВ2
В ночь на субботу техника «Спецавтохозяйства» будет работать на участках двадцати улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
В ночную смену снегоуборочная техника предприятия будет работать на участках:
- Клюева (от Иркутского тракта до остановки «Солнечный»),
- Бирюкова (от Клюева до «Абрикоса»),
- Алтайской (от Красноармейской до Тверской),
- Тверской (от Алтайской до Лебедева и дальше до Сибирской),
- Октябрьской (от Средне-Кирпичной до Белой и дальше до Пушкина),
- Крылова (от Фрунзе до Плеханова и дальше до площади Батенькова),
- разворотной площадки между Алтайской и Сибирской,
- съезда с Балтийской на Сибирскую и до дома № 117,
- съезда с Балтийской на Писемского и «старую» Балтийскую с мостом и вторым подъемом,
- Герцена,
- Мира (с Каштачной горы до Смирнова с кольцом),
- Урожайном (спуск от Мира),
- переулке Светлом (спуск от Мира).
Днем в субботу, 7 января, вывоз снега запланирован с участков Кольцевой, 5-ой Армии, Беринга, Академического, Фрунзе и Иркутского тракта.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.
Метки: Томск, Томская область, уборка улиц, САХ
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Это такой прикол от САХа!!!!
Преозжать или снег убирать. Каждый день читаю , что пр Мира убирают, а снег и ныне там