Один из лучших игроков «Томи» Эрик Бикфалви не полетит на сборы с в Турцию

Румынский полузащитник Эрик Бикфалви не полетит с командой на первый зимний сбор, который начнется в понедельник и пройдет в Турции.

ФК «Томь» опубликовала на своем сайте список игроков, которые в понедельник вылетают на сборы в Турцию. В этом списке нет Эрика Бикфалви.

Как сообщали ранее румынские СМИ, агент Эрика Бикфалви Даниэль Драгош подтвердил, что его клиент в ближайшем будущем сменит клуб. «Можно сказать, что Эрик уйдет из «Томи». Мы обсуждаем ситуацию с некоторыми клубами, все они — из России. Сейчас ведем переговоры с нашим лучшим вариантом» — сказал Драгош в начале января.

Напомним, Эрик Бикфалви перешел в «Томь» из бухарестского «Динамо». В сезоне-2014/15 Бикфалви наряду с Алексом Тейшейрой стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе «Волыни».

В ноябре-декабре 2016 года по итогам голосования болельщиков Эрик Бикфалви был признан лучшим игроком в составе ФК «Томь»

28-летний атакующий полузащитник Эрик Бикфалви, на счету которого в текущем сезоне три гола в 15 матчах, как сообщает Газета.ru, сегодня имеет предложения из Турции, Бельгии и России. Томский клуб готов расстаться с Эриком Бикфалви, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

Метки: Эрик Бикфалви, уходит из ФК «Томь», Томская область