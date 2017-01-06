Объявления с номерами служб, контролирующих работу маршруток, появились на остановках
В Томске на остановках появились объявления с телефонами, по которым можно обращаться в случае выявления нарушений в работе маршруток.
Напомним, что с 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Проезд в муниципальных автобусах стал стоить 18 рублей, в электротранспорте — 16 рублей.
Ранее в Томске прошли торги на 20 автобусных маршрутов. Согласно условия контракта, победители должны осуществлять перевозки по городским маршрутам могут только те автобусы, которые эксплуатируются не больше 12 лет. Победители аукционов сказали, что необходимое количество автобусов у них есть, а мэрия подчеркнула, что не допустит срыва перевозок.
Согласно контракту, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д. Также в автобусах должен работать кондуктор, водителю запрещается транслировать музыку и рекламные сообщения, разговаривать по телефону без использования Bluetooth-устройства и курить в салоне. Кроме того, в салоне должно быть чисто, окна должны быть свободны от штор, закрывающих обзор для пассажиров.
Пожаловаться на работу обновленной маршрутной сети томичи смогут по телефону 28-29-06. Мэрия сообщила, что обсудит жалобы томичей с перевозчиками после новогодних праздников.
Метки: новая маршрутная сеть, жалобы томичей, Ольга Свахина, центр контроля пассажирских перевозок, Томск, Томская область
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Хамство водителей маршруток и не умение водить автобусы- вот проблемы, которая власть города не замечает.Да и плевать мэр хотел на горожан! Загородился огромным штатом шестёрок..Проверить его надо на предмет возможного воровства. Ведь воровали первые два мэра. А третий-ворует??