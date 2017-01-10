Обвинение попросило 8,5 лет для ЧОПовца, обвиняемого в убийстве посетителя магазина
В Ленинском районном суде сегодня состоялись прения по уголовному делу работника частного охранного предприятия «Правопорядок» Константина Синицына, которого обвиняют в смерти посетителя магазина «Веселая затея».
Мужчину обвиняют в том, что он 2 декабря прошлого года в составе группы быстрого реагирования прибыл по в магазин «Веселая затея», расположенный по проспекту Мира,33, ударил посетителя в живот и по лицу из-за возникших неприязненных отношений. Позже мужчина скончался в больнице скорой помощи от полученной тупой травмы живота.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского суда, гособвинение попросило суд восемь с половиной лет лишения свободы и три года запрета на занятие охранной деятельностью. Адвокат подсудимого Константина Синицина настаивал на оправдании своего подзащитного, так как в деле «нет состава преступления». Добавим, что обвиняемый вину свою не признал.
Метки: суд, магазин "Веселая затея", ЧОП "Правопорядок", охранник избил посетителя, Томск, Томская область
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Да дайте ему годик всего, но только реальной зоны.
Попадет ведь на общак, а там ему голубятню разворотят.
Гoсть 16:28 10.01.2017 Наркоша сам выполз из зоны.