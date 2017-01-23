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Обнаружен отчет одной из томских библиотек о том, что читали в 1913 году
10:43 23.01.2017
Жительница Красноярска Юлия Солонец случайно наткнулась на отчёт библиотеки Сибирской железной дороги в Томске за 1913 год.
Как пишет, сайт Сибдепо, дореволюционный топ-20 самых популярных книг девушка выложила на своей странице в Фейсбуке, указав в скобках количество томов, выданных за год, и снабдив неизвестных авторов краткими справочными комментариями.
Итак, топ-20 авторов, популярных в 1913 году:
- Лев Толстой (1689);
- Александр Амфитеатров (1086);
- Анастасия Вербицкая (1015) - женщина, писавшая для женщин; автор романов о сильных, решительных женщинах, пробившихся в люди благодаря своим личностным достоинствам, полностью забыта;
- Василий Немирович-Данченко (911) - автор книг про путешествия и военных романов, полностью забыт;
- Фёдор Достоевский (902);
- Антон Чехов (829);
- Иван Мясницкий (Барышев) (790) - автор юмористических рассказов, полностью забыт;
- Игнатий Потапенко (776) - забытый автор великого количества больших, старомодных, простецких романов, забыт без следа;
- Генрих Сенкевич (753) - редкий случай, польский писатель, активно читаемый в то время на русском; писал разнообразные романы, преимущественно исторические; в России его сейчас читают совсем мало;
- Всеволод Соловьев (731) - автор разнообразнейших исторических романов, полностью забыт, а его брата - философа - Владимира и отца - историка - Сергея помнят;
- Евгений Салиас (696) - автор исторических романов, почти все из отечественной истории 17-18 века, полностью забыт;
- Дмитрий Мамин-Сибиряк (670) - читаем ныне совсем мало, но кое-кто его пока помнит;
- Максим Горький (590) - никто его уже не читает, но все о нём помнят; благодаря коммерческой сметке Горький был не самый читаемый, но самый высокооплачиваемый писатель той эпохи;
- Николай Лейкин (552) - нечто вроде ранних юмористических рассказов Чехова, но шибко тупее, хуже; молодой Чехов ему завидовал;
- Иван Тургенев (559);
- Леонид Андреев (551) - по понятиям того времени остромодный модернист, известный каждому, доступный не каждому (Сорокин/Пелевин);
- Иван Гончаров (498);
- Казимир Баранцевич (409) - автор забытых трагикомических рассказов;
- Ольга Шапир (408) - феминистка и автор романов про любовь, никто ее не помнит;
- Александр Островский (371) - да, тогда люди читали и пьесы.
Добавим, что сейчас мы пытаемся выяснить судьбу библиотеки Сибирской железной дороги в Томске. Если читатели могут в этом помочь, напишите нам.
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