Обнаружен отчет одной из томских библиотек о том, что читали в 1913 году

Жительница Красноярска Юлия Солонец случайно наткнулась на отчёт библиотеки Сибирской железной дороги в Томске за 1913 год.

Как пишет, сайт Сибдепо, дореволюционный топ-20 самых популярных книг девушка выложила на своей странице в Фейсбуке, указав в скобках количество томов, выданных за год, и снабдив неизвестных авторов краткими справочными комментариями.

Итак, топ-20 авторов, популярных в 1913 году:

Лев Толстой (1689);

Александр Амфитеатров (1086);

Анастасия Вербицкая (1015) - женщина, писавшая для женщин; автор романов о сильных, решительных женщинах, пробившихся в люди благодаря своим личностным достоинствам, полностью забыта;

Василий Немирович-Данченко (911) - автор книг про путешествия и военных романов, полностью забыт;

Фёдор Достоевский (902);

Антон Чехов (829);

Иван Мясницкий (Барышев) (790) - автор юмористических рассказов, полностью забыт;

Игнатий Потапенко (776) - забытый автор великого количества больших, старомодных, простецких романов, забыт без следа;

Генрих Сенкевич (753) - редкий случай, польский писатель, активно читаемый в то время на русском; писал разнообразные романы, преимущественно исторические; в России его сейчас читают совсем мало;

Всеволод Соловьев (731) - автор разнообразнейших исторических романов, полностью забыт, а его брата - философа - Владимира и отца - историка - Сергея помнят;

Евгений Салиас (696) - автор исторических романов, почти все из отечественной истории 17-18 века, полностью забыт;

Дмитрий Мамин-Сибиряк (670) - читаем ныне совсем мало, но кое-кто его пока помнит;

Максим Горький (590) - никто его уже не читает, но все о нём помнят; благодаря коммерческой сметке Горький был не самый читаемый, но самый высокооплачиваемый писатель той эпохи;

Николай Лейкин (552) - нечто вроде ранних юмористических рассказов Чехова, но шибко тупее, хуже; молодой Чехов ему завидовал;

Иван Тургенев (559);

Леонид Андреев (551) - по понятиям того времени остромодный модернист, известный каждому, доступный не каждому (Сорокин/Пелевин);

Иван Гончаров (498);

Казимир Баранцевич (409) - автор забытых трагикомических рассказов;

Ольга Шапир (408) - феминистка и автор романов про любовь, никто ее не помнит;

Александр Островский (371) - да, тогда люди читали и пьесы.

Добавим, что сейчас мы пытаемся выяснить судьбу библиотеки Сибирской железной дороги в Томске. Если читатели могут в этом помочь, напишите нам.

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