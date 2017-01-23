Обнаружен отчет одной из томских библиотек о том, что читали в 1913 году

Обнаружен отчет одной из томских библиотек о том, что читали в 1913 году
10:43 23.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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Жительница Красноярска Юлия Солонец случайно наткнулась на отчёт библиотеки Сибирской железной дороги в Томске за 1913 год.

Как пишет, сайт Сибдепо, дореволюционный топ-20 самых популярных книг девушка выложила на своей странице в Фейсбуке, указав в скобках количество томов, выданных за год, и снабдив неизвестных авторов краткими справочными комментариями.

Итак, топ-20 авторов, популярных в 1913 году:

  • Лев Толстой (1689);
  • Александр Амфитеатров (1086);
  • Анастасия Вербицкая (1015) - женщина, писавшая для женщин; автор романов о сильных, решительных женщинах, пробившихся в люди благодаря своим личностным достоинствам, полностью забыта;
  • Василий Немирович-Данченко (911) - автор книг про путешествия и военных романов, полностью забыт;
  • Фёдор Достоевский (902);
  • Антон Чехов (829);
  • Иван Мясницкий (Барышев) (790) - автор юмористических рассказов, полностью забыт;
  • Игнатий Потапенко (776) - забытый автор великого количества больших, старомодных, простецких романов, забыт без следа;
  • Генрих Сенкевич (753) - редкий случай, польский писатель, активно читаемый в то время на русском; писал разнообразные романы, преимущественно исторические; в России его сейчас читают совсем мало;
  • Всеволод Соловьев (731) - автор разнообразнейших исторических романов, полностью забыт, а его брата - философа - Владимира и отца - историка - Сергея помнят;
  • Евгений Салиас (696) - автор исторических романов, почти все из отечественной истории 17-18 века, полностью забыт;
  • Дмитрий Мамин-Сибиряк (670) - читаем ныне совсем мало, но кое-кто его пока помнит;
  • Максим Горький (590) - никто его уже не читает, но все о нём помнят; благодаря коммерческой сметке Горький был не самый читаемый, но самый высокооплачиваемый писатель той эпохи;
  • Николай Лейкин (552) - нечто вроде ранних юмористических рассказов Чехова, но шибко тупее, хуже; молодой Чехов ему завидовал;
  • Иван Тургенев (559);
  • Леонид Андреев (551) - по понятиям того времени остромодный модернист, известный каждому, доступный не каждому (Сорокин/Пелевин);
  • Иван Гончаров (498);
  • Казимир Баранцевич (409) - автор забытых трагикомических рассказов;
  • Ольга Шапир (408) - феминистка и автор романов про любовь, никто ее не помнит;
  • Александр Островский (371) - да, тогда люди читали и пьесы.

Добавим, что сейчас мы пытаемся выяснить судьбу библиотеки Сибирской железной дороги в Томске. Если читатели могут в этом помочь, напишите нам.

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