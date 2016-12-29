Новый год в Томске: фейерверк, конкурс рисунков на снегу и ледовые городки

Новогодние каникулы совсем близко. Куда можно сходить в праздничные дни, в материале ТВ2.

Начать культурную программу можно сразу после боя курантов. В 1.00 1 января на главной площади Томска Новособорной состоится фейереверк. По данным мэрии, он будет самым масштабным в истории города – за 15 минут в небо над площадью будет запущено более 4 тысяч петард.

«Ежегодно новогодний фейерверк выполняется из пиротехники высокого качества, в этом году среди зарубежных изделий с красивыми эффектами также будет много элитных крупнокалиберных «шаров», привезенных по спецзаказу для томского фейерверка», — говорится в сообщении мэрии.

Добавим, что из-за проведения фейерверка с 00.30 до 01.30 перекроют движение на участке проспекта Ленина от проспекта Фрунзе до улицы Герцена, на Московском тракте — от улицы Источной до проспекта Ленина, на улице Советской — от проспекта Фрунзе до улицы Герцена.

Также в новогоднюю ночь у ДНТ «Авангард» пройдет дискотека — популярная музыка будет играть на улице до утра.

В дни новогодних каникул, 2, 3, 6 и 8 января с 13.00 до 15.00 на площади Новособорная пройдет семейно-развлекательный фестиваль «Зимние забавы»: для ребятишек и их родителей будут организованы развлекательные игровые и спортивные программы.

С 3 по 8 января Музей истории Томска проведёт серию новогодних мастер-классов: «Новогодние украшения», «Роспись имбирных пряников», «Ватная игрушка», «Лепка из соленого теста», а также организует бесплатные экскурсии по основной экспозиции музея в 14.00 29 декабря 2016 года, 4, 5 и 7 января 2017 года.

С 4 по 6 января каждый день в 13.30 в ДК «Томский перекрёсток» будет проходить мультфильмов для детей по мотивам сказок народов России «Гора Самоцветов».

7 января на площади Новособорной с 13.00 до 15.00 выступят фигуристы. Также в этот день в ТЮЗе пройдет городской Рождественский концерт под патронажем мэра. Его начало в 16.00.

8 января томичи с 13.00 до 15.00 на площади Новособорной смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на снегу «Яркий снег».

С 24 декабря по 8 января в зрелищном центре «Аэлита» пройдут кинопоказы, посвящённые 110-летию легендарного советского киносказочника Александра Роу. Томичи смогут увидеть фильмы-сказки «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога», «Морозко», «Огонь вода и медные трубы», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Василиса прекрасная», «Конек-горбунок» и др. В эти же дни зрелищный центр «Аэлита» приглашает детей и их родителей на театрализованное чаепитие «В гостях у Деда Мороза».

Не забываем и про то, что в Томске установлены ледовые городки. Помимо центрального на площади Новособорной ледовые фигуры стоят около лицея №7, напротив «Томских товаров», в роще ТГУ, у Белого озера, в Буфф-саду, около ТРЦ «Мегаполис», напротив «Авангард» и в Городском саду.

На праздниках можно будет покататься и на катках. Их в Томске больше 30. Среди них два и на естественных водоемах: на Мавлюкеевском озере напротив общежития ТГУ «Парус» и на Белом озере. Если своих коньков нет, то не беда — в городе работает прокат. Стоимость часа проката для взрослых составляет от 100 до 150 рублей, для детей — от 50 до 100 рублей . Работают пункты проката, в среднем, с 12.00 до 21.00.

Метки: Томск, Томская область, Новый год 2017, программа мероприятий