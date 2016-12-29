Новый год в Томске: фейерверк, конкурс рисунков на снегу и ледовые городки
Фото: Агентство новостей ТВ2
Новогодние каникулы совсем близко. Куда можно сходить в праздничные дни, в материале ТВ2.
Начать культурную программу можно сразу после боя курантов. В 1.00 1 января на главной площади Томска Новособорной состоится фейереверк. По данным мэрии, он будет самым масштабным в истории города – за 15 минут в небо над площадью будет запущено более 4 тысяч петард.
«Ежегодно новогодний фейерверк выполняется из пиротехники высокого качества, в этом году среди зарубежных изделий с красивыми эффектами также будет много элитных крупнокалиберных «шаров», привезенных по спецзаказу для томского фейерверка», — говорится в сообщении мэрии.
Добавим, что из-за проведения фейерверка с 00.30 до 01.30 перекроют движение на участке проспекта Ленина от проспекта Фрунзе до улицы Герцена, на Московском тракте — от улицы Источной до проспекта Ленина, на улице Советской — от проспекта Фрунзе до улицы Герцена.
Также в новогоднюю ночь у ДНТ «Авангард» пройдет дискотека — популярная музыка будет играть на улице до утра.
В дни новогодних каникул, 2, 3, 6 и 8 января с 13.00 до 15.00 на площади Новособорная пройдет семейно-развлекательный фестиваль «Зимние забавы»: для ребятишек и их родителей будут организованы развлекательные игровые и спортивные программы.
С 3 по 8 января Музей истории Томска проведёт серию новогодних мастер-классов: «Новогодние украшения», «Роспись имбирных пряников», «Ватная игрушка», «Лепка из соленого теста», а также организует бесплатные экскурсии по основной экспозиции музея в 14.00 29 декабря 2016 года, 4, 5 и 7 января 2017 года.
С 4 по 6 января каждый день в 13.30 в ДК «Томский перекрёсток» будет проходить мультфильмов для детей по мотивам сказок народов России «Гора Самоцветов».
7 января на площади Новособорной с 13.00 до 15.00 выступят фигуристы. Также в этот день в ТЮЗе пройдет городской Рождественский концерт под патронажем мэра. Его начало в 16.00.
8 января томичи с 13.00 до 15.00 на площади Новособорной смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на снегу «Яркий снег».
С 24 декабря по 8 января в зрелищном центре «Аэлита» пройдут кинопоказы, посвящённые 110-летию легендарного советского киносказочника Александра Роу. Томичи смогут увидеть фильмы-сказки «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога», «Морозко», «Огонь вода и медные трубы», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Василиса прекрасная», «Конек-горбунок» и др. В эти же дни зрелищный центр «Аэлита» приглашает детей и их родителей на театрализованное чаепитие «В гостях у Деда Мороза».
Не забываем и про то, что в Томске установлены ледовые городки. Помимо центрального на площади Новособорной ледовые фигуры стоят около лицея №7, напротив «Томских товаров», в роще ТГУ, у Белого озера, в Буфф-саду, около ТРЦ «Мегаполис», напротив «Авангард» и в Городском саду.
На праздниках можно будет покататься и на катках. Их в Томске больше 30. Среди них два и на естественных водоемах: на Мавлюкеевском озере напротив общежития ТГУ «Парус» и на Белом озере. Если своих коньков нет, то не беда — в городе работает прокат. Стоимость часа проката для взрослых составляет от 100 до 150 рублей, для детей — от 50 до 100 рублей . Работают пункты проката, в среднем, с 12.00 до 21.00.
Метки: Томск, Томская область, Новый год 2017, программа мероприятий
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
Интересно...А мэрия Томска прикажет своим подчинённым выдавать бесплатные похлёбки , хлеб нищим пенсионерам? У меня осталось 4 пачки гречки ( каждая по 800 грамм) и литр масла, подсолнечного. Мечтаю о хлебе...Будет ли бесплатный хлеб в Новый ГОЛОД в Томске?
Медведев на вопрос о низких пенсиях: "денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию".
"Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья", - сказал премьер на прощание.