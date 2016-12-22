Новособорную площадь ждет реконструкция в 2017 году

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Новособорную площадь реконструируют в 2017 году после обсуждения проекта с томичами, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в середине июля 2015 года в администрации Томска прошли слушания по развитию Ново-Соборной площади. Часть архитекторов, которые участвовали в обсуждении, предлагали обратиться к чужому опыту. В Нью-Йорке есть Брайант-Парк, который стал настоящим общественным пространством. Такое же будущее может ожидать и Ново-Соборную.

Брайнт-Парк в Нью-Йорке

Большинство экспертов, участвующих в обсуждении, придерживались мнения, что главную площадь города лучше не трогать. Но в качестве исторической справедливости можно возвести на ней часовню.

В итоге мнения разошлись и мэр принял решение, что свои предложения по развитию площади должны высказать томичи.

«В 2017 году администрация Томска планирует приступить к реконструкции Новособорной площади. По решению мэра Томска Ивана Кляйна два эскизных проекта реконструкции этого общественного пространства будут вынесены на обсуждение общественного совета в январе-начале февраля», — говорится в сообщении.

В рамках реконструкции планируется увеличить количество цветников, заменить уличную мебель и фонари, высадить новые деревья, отремонтировать или заменить фонтан, обновить тропиночную сеть.

После обсуждения публичных слушаний утвердят эскизный вариант, разработают проектную документацию.

Метки: Томск, Томская область, площадь Новособорная, реконструкция Новособорной площади