Новособорную площадь ждет реконструкция в 2017 году
Фото: Агентство новостей ТВ2
Новособорную площадь реконструируют в 2017 году после обсуждения проекта с томичами, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, в середине июля 2015 года в администрации Томска прошли слушания по развитию Ново-Соборной площади. Часть архитекторов, которые участвовали в обсуждении, предлагали обратиться к чужому опыту. В Нью-Йорке есть Брайант-Парк, который стал настоящим общественным пространством. Такое же будущее может ожидать и Ново-Соборную.
Брайнт-Парк в Нью-Йорке
Большинство экспертов, участвующих в обсуждении, придерживались мнения, что главную площадь города лучше не трогать. Но в качестве исторической справедливости можно возвести на ней часовню.
В итоге мнения разошлись и мэр принял решение, что свои предложения по развитию площади должны высказать томичи.
«В 2017 году администрация Томска планирует приступить к реконструкции Новособорной площади. По решению мэра Томска Ивана Кляйна два эскизных проекта реконструкции этого общественного пространства будут вынесены на обсуждение общественного совета в январе-начале февраля», — говорится в сообщении.
В рамках реконструкции планируется увеличить количество цветников, заменить уличную мебель и фонари, высадить новые деревья, отремонтировать или заменить фонтан, обновить тропиночную сеть.
После обсуждения публичных слушаний утвердят эскизный вариант, разработают проектную документацию.
Метки: Томск, Томская область, площадь Новособорная, реконструкция Новособорной площади
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набережную ушайки уже отреставрировали и восточную трибуну стадиона труд
Запретить в самом зародыше, даже об этом и думать.
Когда появятся устойчивые и достаточные средства,
а также вменяемое руководство городом,
тогда посмотрим...
Мне не случилось побывать в Брайант-Парке,
но я помню, как мы бегали в горсад на танцульки,
играли разные живые оркестры, было много настоящего
мороженного и работал Верхний Гастроном.
Сейчас площадь утеряла человеческое тепло и уют.
Наверное, из окон мэрии видится помпезно и важно,
в соответствии "с руководящим моментом"...
Часовня там точно не нужна, а реконструировали бы лучше Степановский переезд, тысячи этак три-четыре людей стали бы жить лучше.
Часовню,танцплощадку, детскую песочницу,фонтан,гайд-парк и эстрадную полощадку вперемешку с мак-дональдсами,площадками для выгула собак и вылеживания горожан, игорными аттракционами и опорным пунктом полиции Ну и разумсееется много много памятников Пушкину ,царю Николаю2, Ивану Грозному Иосифу Сталину, чижикам, волкам и чебурашкам.