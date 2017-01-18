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Новосибирская компания выпустила уголь в честь встречи Путина и Трампа
12:07 18.01.2017
Фабрика, занимающаяся производством древесного угля, будет продавать товар, посвященный избранному президенту США Дональду Трампу, по оптовой цене в 144 рубля за трёхкилограммовую упаковку.
- Как сообщают Сибновости, директор планирует отправить упаковку угля самому Дональду Трампу.
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- «Пошлю обязательно, без вариантов. Я практически не сомневаюсь, что никто никогда не скажет, что прислали уголь, это для собственного эго», — цитирует Сибновости руководителя компании Дмитрия Демина.
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- Отмечается, что ранее новосибирская фабрика выпустила березовый уголь под названием «Обамавуд. Кривое дерево», посвященный президенту США Бараку Обаме, а также ограниченную партию угля «Трамп».
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- На одной стороне упаковки приведены слова Трампа: «Если мы сможем сделать для нашей страны такую замечательную вещь, как поладить с Россией, это было бы потрясающе…». На другой стороне написано: «Шпион» холода — президент заката!».
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- Метки: уголь в честь Трампа, Новосибирск, Дональд Трамп, Томск, Томская область
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