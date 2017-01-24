Ночью сгорели четыре новых ПАЗИка, предназначавшиеся для Томскавтотранса

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Сегодня ночью был взломан бокс торговой компании «ТомАвто». Как говорит директор компании Сергей Бауэр — «там был конкретный поджог».

«Взломали бокс профессионально, почти не повредив дверь. Внутри пазиков сложили дрова и подожгли. — рассказал ТВ2 Сергей Бауэр. — Все ПАЗИКи предназначались для Томскавтотранса. Что будет дальше сложно сказать. Следственные мероприятия уже закончились.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 2:13. Как сообщает пресс-служба МЧС, «В результате пожара сгорели четыре автобуса ПАЗ, Toyota, обгорел автомобиль Honda Fit. Пожарные эвакуировали кислородный и газовый баллон. Пожар удалось потушить в 5:34, в тушении пожара участвовали девять единиц техники и 35 человек».

Подробности сегодня в рубрике «Главное».

Метки: Томск, Томская область, подожгли ПАЗики, сгорели автобусы, Томскавтотранс