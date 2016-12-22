Ночью САХ уберет снег на Аптекарском мосту

Также ночью техника «Спецавтохозяйства» продолжит очищать от снега Иркутский тракт, сообщает пресс-служба мэрии.

В ночную смену механизированные звенья муниципального предприятия будут работать на участках следующих улиц:

ул. Пушкина (правая сторона от ул. Яковлева до 4-ой поликлиники, правая сторона от 4-ой поликлиники до ул. Транспортной),

Олега Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской),

ул. Высоцкого (правая сторона от Иркутского тракта с поворотом),

пр. Кирова (правая сторона от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского),

площадь Ленина (в районе магазина «Тысяча мелочей»,

пер. Урожайный (обе стороны от пр. Мира до конца горы),

Иркутский тракт (правая сторона от ул. Мичурина до ул. Суворова с поворотом на ул. Клюева),

Аптекарский мост (обе стороны и по ул. Батенькова до ул. Гагарина),

Набережная р. Ушайки,

пер. Пионерский,

пер. Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина).

Днем 23 декабря работы будут продолжены по Иркутскому тракту, ул. Пушкина и Партизанской. Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Метки: Томск, САХ, уборка снега