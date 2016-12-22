Ночью САХ уберет снег на Аптекарском мосту

Ночью САХ уберет снег на Аптекарском мосту
20:55 22.12.2016
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Также ночью техника «Спецавтохозяйства» продолжит очищать от снега Иркутский тракт, сообщает пресс-служба мэрии.

В ночную смену механизированные звенья муниципального предприятия будут работать на участках следующих улиц: 

  • ул. Пушкина (правая сторона от ул. Яковлева до 4-ой поликлиники, правая сторона от 4-ой поликлиники до ул. Транспортной),
  • Олега Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской),
  • ул. Высоцкого (правая сторона от Иркутского тракта с поворотом),
  • пр. Кирова (правая сторона от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского),
  • площадь Ленина (в районе магазина «Тысяча мелочей»,
  • пер. Урожайный (обе стороны от пр. Мира до конца горы),
  • Иркутский тракт (правая сторона от ул. Мичурина до ул. Суворова с поворотом на ул. Клюева),
  • Аптекарский мост (обе стороны и по ул. Батенькова до ул. Гагарина),
  • Набережная р. Ушайки,
  • пер. Пионерский,
  • пер. Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина). 

Днем 23 декабря работы будут продолжены по Иркутскому тракту, ул. Пушкина и Партизанской. Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

Метки: Томск, САХ, уборка снега

 

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