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Ночью САХ уберет снег на Аптекарском мосту
20:55 22.12.2016
Тэги: САХ, уборка снега
Также ночью техника «Спецавтохозяйства» продолжит очищать от снега Иркутский тракт, сообщает пресс-служба мэрии.
В ночную смену механизированные звенья муниципального предприятия будут работать на участках следующих улиц:
- ул. Пушкина (правая сторона от ул. Яковлева до 4-ой поликлиники, правая сторона от 4-ой поликлиники до ул. Транспортной),
- Олега Кошевого (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской),
- ул. Высоцкого (правая сторона от Иркутского тракта с поворотом),
- пр. Кирова (правая сторона от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского),
- площадь Ленина (в районе магазина «Тысяча мелочей»,
- пер. Урожайный (обе стороны от пр. Мира до конца горы),
- Иркутский тракт (правая сторона от ул. Мичурина до ул. Суворова с поворотом на ул. Клюева),
- Аптекарский мост (обе стороны и по ул. Батенькова до ул. Гагарина),
- Набережная р. Ушайки,
- пер. Пионерский,
- пер. Батенькова (от пр. Ленина до ул. Гагарина).
Днем 23 декабря работы будут продолжены по Иркутскому тракту, ул. Пушкина и Партизанской. Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.
Метки: Томск, САХ, уборка снега
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