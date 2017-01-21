Наталья Чабовская: Мы поставили задачу довести состав оркестра до уровня первой категории

Сегодня состав Томского симфонического оркестра самый многочисленный за всю его 70-летнюю историю. Принятый на работу в январе трубач Александр Ступаненко стал 77-м артистом оркестра.

Всего за последние 10 лет в оркестре стало на 20 человек больше. В мае 1946 года, когда была образована Томская филармония, в составе симфонического оркестра играл 41 музыкант.

За последние пять лет полностью укомплектованы группы ударных, деревянных духовых и медных духовых. Кроме того, с оркестром выступают два пианиста-солиста филармонии. По составу исполнителей оркестр имеет практически тройной состав инструментов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По словам главного дирижера и художественного руководителя оркестра Ярослава Ткаленко, Томский академический симфонический оркестр может исполнять почти все крупные сочинения композиторов ХХ-XXI веков, в том числе симфонии Шостаковича и Малера.

«В оркестре появилось много молодых музыкантов, есть молодые семьи, и каждому иногороднему оркестранту филармония предоставляет служебное или арендованное жилье, — рассказала директор Томской филармонии Наталия Чабовская. — Мы поставили задачу довести состав ведущего коллектива до уровня оркестра первой категории. Для этого нам необходимо еще укрепить группы струнных — скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов. Благодаря поддержке областной администрации и департамента по культуре и туризму надеемся выполнить эту задачу».

История Томского Академического симфонического оркестра начинается с 1886 года, когда в Томске было открыто второе в Российской империи отделение Русского музыкального общества. Томский симфонический, а ныне – Академический – оркестр, стал официальным творческим коллективом в 1946 году. В разные годы с томским оркестром работали: К.Элиасберг, народный артист России А. Кац, народная артистка СССР В .Дударова, заслуженный деятель искусств России И. Лапиньш, Р.Матсов, народный артист СССР Э.Хачатурян, К.Царев. В 2013 году Томский Академический симфонический оркестр возглавил Ярослав Ткаленко, его нынешний художественный руководитель и главный дирижер.

Томский симфонический играл концерты с такими выдающимися пианистами как Л.Власенко, В.Крайневым, Н.Петроымв, Д.Мацуеым, скрипачами Л.Коганом, И.Ойстрахом, В.Третьяковым, виолончелистами М.Ростроповичем, Д.Шафраом, А. Князевым.

В репертуаре оркестра – огромный диапазон стилей и музыкальных жанров: это мировая музыкальная классика, старинная музыка и романтический XIX век, музыкальный авангард, музыка кино, и т.д.

Гастрольная география крупнейшего коллектива Томской филармонии включает творческие турне по городам Золотого кольца России, Дальнего Востока, Урала. Широко и представлено и зарубежье – Китай, Италия, Испания, Польша, Германия, Англия, Германия, Австрия, Франция, Швейцария, США, Голландия.

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