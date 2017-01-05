Начался сбор подписей за отставку администрации Томска
Подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину собирают на сайте change.org.
В настоящий момент, на 20.15 четверга, 5 января, под петицией собрано более 1200 подписей. Граждане призывают президента отправить в отставку администрацию города Томска, мотивируя это предложение плохой работой городских служб. Последней каплей, по мнению авторов петиции, стала неудовлетворительная уборка улиц от снега. Ниже мы приводим текст обращения к Путину без изменений и сокращений.
"Уважаемый Владимир Владимирович. Группа горожан численностью несколько десятков тысяч человек просит Вас обратить внимание на халатную работу и разгильдяйский стиль управления в нашем городе. С начала ноября в нашем городе не производится полноценная уборка снега. Снег лишь формально чистится, что привело за два месяца к небывалым пробкам и аварийным ситуациям, которые сковывают работу города. Так же администрация нашего города "придумала" провести аукцион на предоставление услуг по перевозке пассажиров, выдвинув сказочные требования для перевозчиков. В итоге наш город лишился 50% транспорта, что привело к пассажирскому коллапсу. Горожане по 30-40 минут ожидают свою маршрутку, опаздывают на работу. В общем и целом, человек, который на данный момент управляет городом, способен только обогащаться за счет бюджета и своих мифических проектов. В городской черте раздаются участки на строительство микрорайонов без заранее подготовленной инфраструктуры, что приводит на данный момент к многочасовым пробкам. Эти очевидные факты неумелого и безграмотного управления городом федерального значения вызывают раздражение и недовольство всех слоев населения. Убедительно просим Вас принять соответствующее решение и назначить исполнительного и честного человека, который искренне переживает за состояние города и его жителей".
Метки: Томская область, Томск, администрация, отставка, президент России, Владимир Путин, состояние дорог, маршрутки
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Похоже Кляйн такой же дурак, как и Николайчук, правда мэр нынешней, успел сделать свою супругу почетным гражданином города, неизвестно за какие заслуги! НиколаЧук до такого не допер! Жвачкин так же не на своем месте, по всем показателям он уже лишних года три на свободе, койка-место на Колыме его давно уже ждет!!!
как за какие заслуги , а построенный фонтан! Деньги теперь два раза в год будут перечисляться в Томское пиво за консервацию и расконсервацию фонтана. Так что это не подарок , а инвестиция!
Ну и чмошник же ты!!!! Иди в очко его теперь лизни!!!!
Воруют наперегонки
Поддерживаю!
Цель авторов данного обращения, как понимаю, попасть в тренд: "Долой выборы - даешь назначения!", а снег и маршрутки предлог. Но у нас же есть Назначенный, да, не любит одуванчики, но снег ему нравится, а кому не нравится - пожалуйте на юг. Вероятно он и не разрешает градоначальнику дочиста убирать город. А мэр наш он же томским народом избранный, Назначенный не помогал ему нисколько на выборах, поэтому он такой кроткий и тихий. Президент наверняка найдет нам исполнительного и честного человека, ведь он лучше нас знает кто нужен для Томска, а еще пожурит по-отечески - говорил вам, от выборов толку мало, вот выбрали мэра, и что? В дальнейшем опыт Назначенных можно везде применить (обращения со всей страны пойдут), да и себя самого переназначит - народ же просит. А депутаты городские народные не могут призвать администрацию г.Томска к ответу? Нет? Тогда пусть их тоже назначают из Центра.
А стена на главпочте?
Когда слышу про всякие подписи, невольно возникает вопрос- хоть когда-нибудь это помогло?
Мэра, губернатора в отставку отправили, выборы отменили...глупая идея, но чем бы дитя не тешилось
так ходоки на перекладных и со стаканчиками кипятка по сорок руб в вокзальных буфетах(пакетики с чаем "нури" и пирожки с собой), будут в Кремль петицию везти ?На геленвагеннах с кучерами спецколонной идти,укрываясь от метелей в мотелях?Или чартером бизнес-джетта, мучаясь виски с тошнотой ,сквозь грозы лететь?Город хочет знать своих героев
Уважаемые друзья. Пожалуйста запомните. В России петиции для чиновников, президента, министров, гос-предприятий и гос-организаций рассматриваются только на сайте WWW.ROI.RU . Петиции на американских сайтах change.org и avaaz.org госаппаратом России не рассматриваются! Автору нужно создать петицию на указанном выше сайте чтобы она дошла до президента
Больные люди.
Больные люди.
Надо сначала на проект бюджета сходить и проверить, чтобы выполнялись одновременно два сценария: много снега и мало снега. Если его мало, то копить деньги на снегоплавильную машину
А, что другие механизмы воздействия на мэра чем обращение к барину исчерпаны?
Обратились бы вежливо к самому Кляйну и напомнили бы ему о его обязанностях. А так позороще-САМИ выбрали...Да, кстати, а где путинский смотрящий по Томской области?