Начался сбор подписей за отставку администрации Томска

Подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину собирают на сайте change.org.

В настоящий момент, на 20.15 четверга, 5 января, под петицией собрано более 1200 подписей. Граждане призывают президента отправить в отставку администрацию города Томска, мотивируя это предложение плохой работой городских служб. Последней каплей, по мнению авторов петиции, стала неудовлетворительная уборка улиц от снега. Ниже мы приводим текст обращения к Путину без изменений и сокращений.

"Уважаемый Владимир Владимирович. Группа горожан численностью несколько десятков тысяч человек просит Вас обратить внимание на халатную работу и разгильдяйский стиль управления в нашем городе. С начала ноября в нашем городе не производится полноценная уборка снега. Снег лишь формально чистится, что привело за два месяца к небывалым пробкам и аварийным ситуациям, которые сковывают работу города. Так же администрация нашего города "придумала" провести аукцион на предоставление услуг по перевозке пассажиров, выдвинув сказочные требования для перевозчиков. В итоге наш город лишился 50% транспорта, что привело к пассажирскому коллапсу. Горожане по 30-40 минут ожидают свою маршрутку, опаздывают на работу. В общем и целом, человек, который на данный момент управляет городом, способен только обогащаться за счет бюджета и своих мифических проектов. В городской черте раздаются участки на строительство микрорайонов без заранее подготовленной инфраструктуры, что приводит на данный момент к многочасовым пробкам. Эти очевидные факты неумелого и безграмотного управления городом федерального значения вызывают раздражение и недовольство всех слоев населения. Убедительно просим Вас принять соответствующее решение и назначить исполнительного и честного человека, который искренне переживает за состояние города и его жителей".

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