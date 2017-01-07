На некоторых маршрутах томичи оплачивают проезд при входе

Так на маршруте № 13-14 изменилась система оплаты. Теперь перевозчик настаивает на том, чтобы томичи платили при входе, а не при выходе, сообщает корреспондент ТВ2.

По словам кондуктора, система изменилась с 1 января. Теперь предполагается, что томичи будут заходить через первую дверь и расплачиваться за проезд при входе. Выход, в свою очередь, будет осуществляться через вторую дверь. При этом, по ее словам, большинство пассажиров все делает по-старому.

«Немногие знают об изменениях. О повышении тарифа многие и то не слышали. Но надеемся, что время пройдет, правило приживется», — рассказала она.

Ранее сообщалось, часть перевозчиков-победителей аукционов объявили о своем желании сменить систему оплаты проезда. По словам представителей мэрии, этот пункт правил не регулируется правовыми актами. Главное, чтобы в салоне работал кондуктор, а водитель не отвлекался от своей непосредственной работы.

Напомним, что с 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Проезд в муниципальных автобусах стал стоить 18 рублей, в электротранспорте — 16 рублей.

Ранее в Томске прошли торги на 20 автобусных маршрутов. Согласно условия контракта, победители должны осуществлять перевозки по городским маршрутам могут только те автобусы, которые эксплуатируются не больше 12 лет. Победители аукционов сказали, что необходимое количество автобусов у них есть, а мэрия подчеркнула, что не допустит срыва перевозок.

Согласно контракту, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д. Также в автобусах должен работать кондуктор, водителю запрещается транслировать музыку и рекламные сообщения, разговаривать по телефону без использования Bluetooth-устройства и курить в салоне. Кроме того, в салоне должно быть чисто, окна должны быть свободны от штор, закрывающих обзор для пассажиров.

Пожаловаться на работу обновленной маршрутной сети томичи смогут по телефону 28-29-06. Мэрия сообщила, что обсудит жалобы томичей с перевозчиками после новогодних праздников.

Метки: новая маршрутная сеть, жалобы томичей, Ольга Свахина, центр контроля пассажирских перевозок, Томск, Томская область