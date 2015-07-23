Может ли робот заменить вас на рабочем месте? Опрос томичей.

К 2055 году половина существующих рабочих мест во всех странах будет ликвидирована благодаря полной автоматизации производства. Такой прогноз опубликовали эксперты McKinsey Global Institute.

В России, по их оценкам, потенциальный уровень автоматизации составляет 50%, то есть теоретически из 70 млн человек работы могут лишиться почти 35 млн.

Как пишет Независимая газета, российские тенденции по замене рабочих мест в целом укладываются в мировой тренд. Так, в России в первую очередь под нож автоматизации могут попасть работники, занятые в грузоперевозках и складском хранении (75%), горном деле (68%), делопроизводстве (65%), строительстве (64%), сельском хозяйстве (64%) и промышленности (54%).

Согласно оценкам Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), сейчас плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру. Если в мире на 10 тыс. работников в 2015 году приходилось в среднем 69 промышленных роботов, то в РФ — один.

«К началу 2016 года в России, в общей сложности, работало около 8 тыс. промышленных роботов», — полагают в организации.

Могут ли роботы заменить вас на вашем рабочем месте? Опрос томичей на улице.

— Ремонтом заниматься роботы точно не могут, ремонтом телефонов, планшетов, там же нужно разобрать, посмотреть, понять что за проблема, как делать. Робот на это не способен, ну по крайней мере пока.

— Я младший медперсонал, санитарочка в клинике. Ну как он может меня заменить? Я мою полы. Робот мыть полы не способен.

— Мы работаем госслужащими. Работа связана с имуществом, мы сидим на базах, отчетах. Механическая работа, стандартная, так что наверно робот нас заменить может. Да роботы могут нас подсидеть. А вот там где есть душа, там не могут.

— Я думаю человеческий фактор никто не отменял, так что считаю на моей работе меня робот не заменит. Я ведущий инженер по комплектации оборудования. И в моей работе есть такие моменты, когда, например, нужно заменить какой-то узел. Тут нужно согласование. А как вы знаете наши умельцы могут из одного узла сделать что-то и попытаться поставить на совершенно другое оборудование. И только контролируя, можно это вычислить.

— Меня точно робот заменить не может. У нас хотя система и автоматизированная, но без человека не обойтись. Я работаю экономистом. И все нуждается в контроле.

— Я работаю хореографом, робот точно, так как нужно, танцевать не сможет.

— Вряд ли он меня заменит. Я работаю медсестрой. — Что робот не сможет такого сделать, что делаете вы? — Ну по человечески поговорить с людьми. — А укол сделать? —Укол наверно сможет, теоретически.

— Я не думаю, что меня заменят, потому, что я занимаюсь строительством, отделочные работы, вряд ли робототехника здесь что-то сможет. — Почему вы так думаете, ну клади кирпич и всё? — Здесь же не просто робота, здесь мозги ещё нужны, есть нюансы. —Вы не верите в нашу российскую робототехнику? — Почему, верю, просто это все в будущем, пока всё это придёт. А человеческие руки и ум никто не отменял.

Если подытожить, пока томичи (от технички до хореографа и строителя) не верят, что их можно заменить роботами. Единственные, кто согласились с тем, что робот может выполнить их работу — это госслужащие.

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