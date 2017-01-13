Молодые футболисты «Томи» завоевали золотые медали

Сразу две команды центра подготовки футболистов «Томь» — 2001 и 2003 годов рождения — выиграли региональные турниры.

Команда «Томь-2003» приняла участие в региональном турнире по футболу «Сибирский Кубок-2017» среди юношей 2003 года рождения, — сообщает официальный сайт ФК «Томь». В этом турнире, помимо двух представителей хозяев турнира — «Алтая» и «Динамо» — за победу боролись иркутский «Байкал», две новосибирские команды — «Сибирь» и СДЮСШОР — и наша «Томь-2003». Главными претендентами на трофей считались две команды» «Томь» и «Сибирь». По мнению наставника томичей Дмитрия Залозного, оба фаворита подтвердили свой уровень.

«Для нас главной проблемой был переход в непривычные сейчас условия манежа из спортзала. И у ребят с непривычки болели ноги, но они терпели. А второе – у «Томи-2003» после осеннего Финала Сибири не было никаких турниров, и для нас эти соревнования важны были в плане налаживания игровых связей и навыков. Соперники, надо отдать им должное, на нас, как на фаворитов, настраивались по-боевому. И борьба шла достаточно упорно, не считая матча с барнаульским «Динамо», у которого удалось выиграть 7:0. Остальные уступили с нормальной разницей в два мяча, и в результате к заключительному поединку с «Сибирью» мы пришли с некоторым запасом – для общей победы в турнире нас устраивала и ничья. Ничьей наш матч и закончился: 1:1, хотя по ходу пришлось отыгрываться. Ничья стала для нас победной, а сам турнир — очень полезным. Из нашего состава организаторы соревнований отметили лучшего защитника Юрия Бандюкова, еще и нашего форварда Тимофея Радишевского, ставшего лучшим бомбардиром турнира с шестью забитыми мячами.

Подопечные Дмитрия Лисовского выиграли в Екатеринбурге традиционный «Рождественский турнир» среди юношей, который на протяжении четырех лет проходит в новогодние праздники в футбольном манеже «Урал». В этом году за победу боролись юношеские команды ФК «Урал», «Спартак-Юность» (Екатеринбург), «Томь» (Томск), «Уфа», «Енисей» (Красноярск) и «Тобол» (Курган). И наша команда, выиграв четыре матча подряд, досрочно завоевала первое место.

Метки: Томская область, Томск, ЦПФ «Томь», золотые медали, Барнаул, Екатеринбург, Дмитрий Залозный