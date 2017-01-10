Минздрав предложил увеличить рабочий день для курильщиков
Минздрав предлагает дать работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Об этом сообщает Republic со ссылкой на документе об антитабачной концепцией ведомства на 2017–2022 годы.
«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», – говорится в документе ведомства.
Концепция также содержит другие меры, направленные на сокращение потребления табака. Предлагается, в частности, ввести непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровней, принятых сейчас в странах ЕС, а также ввести налог на розничную продажу сигарет в размере 10% от их цены.
Ранее сообщалось, что в концепции также содержится предложение полностью запретить продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже после достижения ими совершеннолетия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что у Кремля нет определенной позиции по этому вопросу и что ведомственное предложение подлежит обсуждению.
Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель обязан предоставлять сотруднику перерывы для отдыха и питания общей продолжительностью не менее получаса и не более двух часов за смену. Это время работник может использовать по своему личному усмотрению.
Метки: Минздрав, курильщики, запрет на курение, Томск, Томская область
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повышение ставок на табачные изделия до уровней, принятых сейчас в странах ЕСНу так и зарплаты повышайте до уровня стран ЕС...
Гoсть 18:59 10.01.2017 Тебе всё дай иди да заработай. Привыкли как при коммуниста дай, дай.