Минздрав предлагает запретить продажу табака родившимся после 2014 года

Концепция государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, разработанная по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%.

Как сообщает ТАСС, главным нововведением концепции может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году. Также предполагается полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

Разработанный документ уже разослан в федеральные ведомства, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры и ФТС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность курения у российских подростков в возрасте 15 лет, которые курят по крайней мере раз в неделю, с 2006 по 2014 годы снизилась среди мальчиков с 27% до 17%, а среди девочек - с 21% до 10%. Среди 13-летних подростков этот показатель снизился среди мальчиков с 18% до 9%, а среди девочек - с 17% до 7%.

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