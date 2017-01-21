Минобрнауки даст ТГУ деньги на исследование стратегических для России технологий

К исследованиям, имеющим стратегическое значение для России, относятся оценка состояния оболочек нервных волокон и разработка высокоселективных сорбентов и экстрагентов.

Всего 13 научных коллективов ТГУ стали победителями конкурса Минобрнауки, сообщает пресс-служба университета. В целом научная тематика проектов, отобранных экспертами министерства в числе лучших, очень широка: от создания комплексных систем безопасности и промышленных технологий до внедрения новых инструментов клинической диагностики и изучения изменений климата.

Среди победителей конкурса проект исследователей лаборатории нейробиологии НИИ ББ ТГУ. В рамках госзадания ученые апробируют и внедрят технологию, которая поможет клиницистам точнее диагностировать неврологические заболевания. В основе нового метода лежит оценка состояния оболочек нервных волокон (миелина) – одного из главных индикаторов здоровья головного мозга.

Еще одна научная группа, победившая в конкурсе, – коллектив Инновационно-технологического центра СФТИ ТГУ, он займется разработкой высокоселективных сорбентов и экстрагентов для переработки руд редких и редкоземельных металлов. Проект химиков СФТИ ТГУ крайне актуален для России, поскольку данная группа элементов позволяет обеспечить качественный прорыв в развитии электроники, лазерной техники, оптики, связи, космической и военной техники.

Радиофизики в рамках госзадания разработают оригинальную комплексную систему безопасности, включающую эшелонированную систему досмотра. Основные требования, предъявляемые к ней, – высокая эффективность (вероятность обнаружения не менее 95%), безопасность для людей, скрытность, тиражируемость. При создании комплекса ученые будут использовать принципиально новые технические и программные решения, алгоритмы управления сенсорами и обработки их сигналов, что позволит повысить чувствительность детекторов, обеспечить защиту от помех и быстродействие системы.

Специалисты в области IT проведут исследования и разработают научно-методические основы построения программно-аппаратных систем многомерной визуализации для решения задач мониторинга и управления инфраструктурными объектами. Примерами таких ПК могут служить комплексы для отслеживания и контроля ситуации в туннелях метрополитена и в выработках горнорудных шахт.

На выполнение государственного задания ученым отводится три года, в 2019 году они должны представить готовый продукт.

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