Миноборнауки выделил 230 млн рублей томским вузам

Пять томских университетов в 2017 году получат почти 230 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщается на сайте Минобрнауки России.

Так ТГУ получит 40,2 миллиона рублей на адресную поддержку научных сотрудников и 68,9 миллиона на выполнение научных проектов. ТПУ на те же статьи расходов выделят 23,9 миллиона и 42 миллиона соответственно, ТУСУРу – 10,3 миллиона и 36,9 миллиона соответственно.

ТГАСУ выделено 1,5 миллиона на научные проекты, ТГПУ получил 3,2 миллиона.

«Благодаря дополнительным ресурсам университеты смогут поддержать исследования на начальной стадии жизненного цикла, сформировать научный задел и к моменту завершения проектов продолжить дальнейшее развитие научных результатов через инструменты научных фондов, федеральных целевых программ, обеспечить взаимодействие с предпринимательским сообществом», — отмечается на сайте.

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