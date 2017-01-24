Минкульт решил поднять цену прокатного удостоверения до 5 млн рублей

Повышение цены позволит сократить долю Голливуда в прокате, пишут Известия.

Российское министерство культуры придумало новый способ стимулировать прокатчиков показывать в кинотеатрах отечественные фильмы вместо голливудских — увеличить стоимость прокатного удостоверения в 1,5 тысячи раз, до 5 млн рублей.

Управляющий директор Фонда кино Антон Малышев рассказал, что на данный момент размер пошлины составляет 3,5 тысячи рублей, поэтому порог вхождения иностранных картин в российский кинопрокат крайне низок.

По его словам, увеличение пошлины до 5 миллионов рублей «позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества». При этом, считает Антон Малышев, в российских кинотеатров останется больше сеансов под отечественные картины.

Для фильмов отечественного производства стоимость прокатного удостоверения станет такой же, но эти затраты будут «тем или иным образом компенсированы».

Издание пишет, что идею радикального повышения стоимости прокатных удостоверений лоббирует глава ведомства Владимир Мединский. Он, по словам сотрудника Минкульта, собирается внести соответствующее предложение на правительственном совете по кинематографии.

Предполагается, что собираемые на продаже прокатных удостоверений деньги будут поступать в Фонд кино, а затем пойдут на создание отечественных фильмов.

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