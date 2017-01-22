Министерство природы отреагировало на петицию Гринписа по вырубке сибирского кедра
Глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской назвал технической ошибкой увеличение допустимой доли кедра при коммерческой вырубке лесов и поручил провести служебную проверку.
Экологи Гринписа выступают против новых правил заготовки древесины, которые разрешают промышленные рубки в ценных кедровниках по всей Сибири и Дальнему Востоку. По новым правилам коммерческие рубки разрешены, если в лесу до 44% кедра, а не как раньше 25%.
«Многие годы закон защищал таёжные леса, более чем на четверть состоящие из кедровых деревьев. Но Минприроды существенно увеличило площадь лесов, которые можно рубить: теперь кедры должны составлять почти половину всего леса, чтобы его не трогали. Это обернётся уничтожением лесов во многих регионах Сибири и Дальнего Востока: от Томской области до Приморья. Многие животные лишатся дома, в том числе амурские тигры. Деревья, которые постоянно дают урожаи ценных орехов, будут расщеплены на китайские канцтовары» — говорится в петиции Гринписа.
После обращения Гринписа Сергей Донской поручил найти сотрудников, допустивших ошибку в проекте приказа Минприроды России от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации».
В результате ошибки, говорится на сайте министерства, был увеличен коэффициент допустимой доли кедра в породном составе лесов, в которых разрешена лесозаготовка. Согласно «ошибочному» проекту, утвержденному Минюстом, площадь лесов, в которых можно заготавливать древесину, увеличилась в 1,5 раза: коммерческие рубки разрешили, если в лесу до 44% кедра, ранее эта граница была на уровне 25%.
Сейчас издан приказ о возвращении в правила заготовки древесины действовавшей до этого нормы: «При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра три единицы и более в составе древостоя лесных насаждений». Он направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
«Просто изменения приказа мало, важно понять, как эта ошибка попала в текст, на какой стадии и по чьей вине», — отметил глава Минприроды России.
По мнению экологов, речь о случайной ошибке не идет. «Разработчики правил внесли это изменение в нормы сознательно и публично отстаивали его. Они утверждали, что новые нормы “не угрожают устойчивости кедровых формаций и направлены на предупреждение очагов возникновения вредных организмов в насаждениях”. Из-за этого решения угроза вырубки нависла бы над 80% российских кедровых лесов, — говорится в заявлении “Гринпис”. — Расследование Минприроды должно коснуться и других “странностей” скандальных правил заготовки древесины: после того, как окончились общественные обсуждения, правила были существенно изменены. При этом последняя редакция не была доступна для общественности».
До вступления приказа, возвращающего старую норму лесозаготовки, в законную силу замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза Иван Валентик направил в органы исполнительной власти регионов, уполномоченные в области лесных отношений, разъяснение об ошибочности увеличения допустимой доли кедра до 5 единиц в породном составе лесов.
Однако пресс-релиз — это еще не приказ и юридической силы не имеет, говорится в обращении Гринписа. Мы продолжаем сбор подписей, пока не будет принят и опубликован официальный документ. Подписаться против увеличения доли вырубки кедра можно здесь.
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Один скот дал другому скоту на лапу, чтобы тот не увидел "ошибку." Где надзорные органы? Почему Гринпис? Кстати, Гринпис ещё не в списках иностранных агентов?