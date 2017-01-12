Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку

Проект ведомства предлагает повысить ее до 219 руб., тогда как в настоящее время она составляет 190 руб, сообщает РБК.

Проект приказа Минфина, согласно которому предлагается повышение минимальной цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% (за исключением коньяка и бренди), опубликован на портале ведомства.

Документ предусматривает рост минимальной закупочной цены за 0,5 литра водки от производителя до 177 руб. со 165 руб., а оптовую — до 182 руб. со 174 руб. Минимальная розничная цена при этом, согласно проекту, составит 219 руб., тогда как в настоящее время составляет 190 руб.

Ранее СМИ сообщали, что в августе 2016 года министерство финансов уже предлагало повысить минимальную цену на водку. Тогда речь шла о повышении закупочной цены до 180 руб., оптовой — до 177 руб., а минимальной розничной — до 197 руб.

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