Микропредприятие из Томска получит контракты от Газпрома на 7,9 млрд рублей

«Газпром» присудил 40 подрядов на общую сумму 7,9 млрд рублей на строительство объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» томскому ООО «Томпромтранс».

Об этом сообщает Интерфакс. По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО«Томпромтранс» относится к микропредприям с численностью персонала до 5 человек.Компания «Томпромтранс» создана в 2012 году. Первые три года ей владел Александр Михеев, потом еще год Алексей Китаев. Сейчас компанией владеет и руководит некий Евгений Лаврененко 1978 года рождения.

Бизнес «Томпромтранса» достигал своего расцвета в 2014 году и показал выручку 80 млн рублей. Однако после получения новой серии контрактов «Газпрома» компания может рассчитывать на попадание если не во вторую, то в третью десятку крупнейших российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса.

Евгений Лаврененко заверил Интерфакс, что компания имеет в распоряжении необходимую для выполнения контракта технику, но также планирует привлекать субподрядчиков.

По его словам в настоящее время идет выбор организаций, которые будут работать на субподряде, в том числе могут быть привлечены компании из других регионов.

Отвечая на вопрос о том, как его компания смогла получить столь крупный подряд газовой монополии, Евгений Лаврененко сказал, что подал документы в «Газпром» и «удовлетворил все их требования».

В свою очередь удачу томского коммерсанта Интерфакс прокомментировал так: «Требование правительства предоставлять подряды не только крупнейшим игрокам, но и субъектам малого и среднего предпринимательства заставляет открывать новые имена на небосклоне строительного олимпа».

Метки: Томпромтранс, Газпром, контракты, миллиарды рублей, микропредприятие из Томска