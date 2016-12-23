Мэрия Томска: тарифы на проезд в городском транспорте одни из самых низких в Сибири
Фото: Агентство новостей ТВ2
Цена за проезд в городском транспорте и после новогоднего повышения останется одной из самых низкой в Сибири, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, в Кемерове и Новокузнецке стоимость проезда на электротранспорте составляет 16 рублей, на экспресс-автобусах — 17 рублей, на маршрутном такси — 18. В Барнауле введен наличный и безналичный расчет, стоимость проезда зависит от способа оплаты, цена проезда варьируется от 18 до 20 рублей. В Красноярске проезд на электротранспорте стоит 19 рублей, на автобусе — 22 рубля. В Новосибирске стоимость проезда в электротранспорте –—18 рублей, в муниципальном автобусе — 19 рублей, в маршрутном такси — 20-25 рублей.
Ранее сообщалось, что мэр города Иван Кляйн подписал тариф об увеличении тарифа за проезд на 1 рубль. С 1 января 2017 года тариф на проезд в автотранспорте будет увеличен до 18 рублей, для пенсионеров — до 15 рублей, в электротранспорте — до 16 рублей. Для пенсионеров цена остается прежней — 12 рублей. Провоз багажа будет по-прежнему стоить 10 рублей.
«Тарифы установлены в форме предельных максимальных, что позволяет перевозчикам всех видов транспорта осуществлять перевозки по стоимости как равной, так и ниже предельной. Например, это может означать, что стоимость проезда перевозчики могут фактически поднять не с 1 января, а с 10 января или с 1 февраля 2017г. либо позже. Перевозчики не могут назначить стоимость проезда выше предельного тарифа», — подчеркивают в пресс-службе мэрии.
Они уточняют, что с 1 января 2017 года из реестра городских маршрутов исключаются такие маршруты как №7 (до д. Лоскутово), №60 (до пос. Светлый), №81 (до с. Дзержинское). Данные маршруты переходят в разряд межмуниципальных, регулирование стоимости перевозки пассажиров и багажа по ним будет осуществляться областной тарифной комиссией.
Пригородными муниципальными маршрутами остались №36 (до с. Тимирязевское), №37 (до д. Эушта), стоимость перевозки пассажиров и багажа по которым в новом постановлении приравнена к стоимости перевозки по городским маршрутам.
Метки: Томск, Томская область, проезд, постановление, стоимость проезда
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Непонятно. Вот есть город Иркутск, очень похожий на Томск... Но чуть побольше, что размерами, что по населению. Там вот решили проезд в этом году поднять аж до 15 рублей.
ТВ2, может раскопаете в чем секрет, что там могут, а у нас не могут?