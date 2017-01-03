Мэрия обсудит с предпринимателями жалобы томичей на новую маршрутную сеть

Томичи жалуются на несоблюдения графика, курение водителей, грязь в автобусах. Об этом ТВ2 рассказала начальник отдела транспортного обеспечения городского комитета по транспорту Ольга Свахина.

«С 1 января мы мониторили сообщения томичей о работе новой маршрутной сети, сами выезжали по маршрутам. Все жалобы будут приняты и рассмотрены. После новогодних каникул мы соберем всех предпринимателей и обсудим претензии», — сказала Ольга Свахина.

Она добавила, что пока в городе был замечен только один маршрутный «заказной» автобус, который следовал по маршруту №53.

«В настоящее время идет проверка. Может быть, действительно, он был кем-то заказан», — отметила Ольга Свахина.

Добавим, что вплоть до 8 января весь городской транспорт будет ездить по расписанию выходного дня.

Напомним, что с 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Проезд в муниципальных автобусах стал стоить 18 рублей, в электротранспорте — 16 рублей.

Ранее в Томске прошли торги на 20 автобусных маршрутов. Согласно условия контракта, победители должны осуществлять перевозки по городским маршрутам могут только те автобусы, которые эксплуатируются не больше 12 лет. Победители аукционов сказали, что необходимое количество автобусов у них есть, а мэрия подчеркнула, что не допустит срыва перевозок.

Согласно контракту, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д. Также в автобусах должен работать кондуктор, водителю запрещается транслировать музыку и рекламные сообщения, разговаривать по телефону без использования Bluetooth-устройства и курить в салоне. Кроме того, в салоне должно быть чисто, окна должны быть свободны от штор, закрывающих обзор для пассажиров.

Пожаловаться на работу обновленной маршрутной сети томичи смогут по телефону 28-29-06.

Метки: новая маршрутная сеть, жалобы томичей, Ольга Свахина, центр контроля пассажирских перевозок