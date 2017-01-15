Мечеть в Стрежевом пять лет строят на пожертвования

Муфтий Томской области Нурулла-Хаджи рассказал ТВ2, что строительство идет сложно из-за финансовых проблем.

«Мы хотели бы сдать ее раньше, но время сейчас тяжелое, так что когда сдадим — не ясно, — сказал муфтий Томской области Нурулла-Хаджи. — Начали ее строит лет пять назад. У нас в Стрежевом есть небольшая мечеть в приспособленном доме. Она работает лет 10-15. Предполагается, что новую мечеть будет посещать человек двести. Хотя вместить она способна будет большее количество верующих».

Новую мечеть «Аль-Хаят» (Жизнь) предполагалось сдать летом 2017 года. За последний год верующими было собрано больше миллиона рублей на ее строительство.

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