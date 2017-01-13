Математики оценили масштаб махинаций на выборах в Госдуму в 2016-м

Ученые из Мичиганского университета обнаружили аномалии в результатах выборов в Госдуму, прошедших в сентябре 2016 году, сообщает РБК.

Американские математики утверждают, что махинации стали самыми масштабными с 2000 года.Исследователи из Мичиганского университета Кирилл Калинин и Уолтер Мебэйн провели математический анализ выборов в Государственную думу в 2016 году. Результаты этого анализа опубликованы в статье The Washington Post.

Ученые приводят в своей статье несколько обнаруженных закономерностей в результатах выборов, которые дают возможность им сделать вывод о махинациях. Так, к примеру, Калинин и Мебэйн ссылаются на исследование Артураса Розенаса из Политического университета Нью-Йорка. Он обратил внимание, что слишком много участков из тех, где «Единая Россия» набрала более 50% голосов, используют для обозначения результатов цифры, которые можно без остатка поделить на пять: 55%, 65%, 70%,75% и т.д.

В статье отмечается, что ученые обнаружили похожие закономерности в результатах выборов в России с 2000 по 2016 год. По мнению авторов исследования, эти махинации могут быть использованы как механизм, с помощью которого региональные власти показывают Кремлю свою лояльность.

Метки: выборы в Госдуму, математический анализ, махинации