Льготы на проезд в Томске: есть или нет?

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Томичи обратились в ТВ2 и попросили уточнить, кто с 1 января может ездить по льготе.

С 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Проезд в муниципальных автобусах стал стоить 18 рублей, в электротранспорте — 16 рублей. Председатель городского комитета по транспорту Ольга Свахина говорила, что с 1 января в Томске расширится список льготников. По словам Ольги Свахиной, по условиям контракта, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, в том числе полицейских, работников почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалидов всех категорий и сопровождающих их лиц, ветеранов труда и т.д.

«Администрация Томска дает абсолютно неверную информацию, — комментирует ТВ2 председатель профсоюза перевозчиков Дмитрий Салин. — Федеральный закон 220 впервые ввел понятие регулируемого тарифа — этот тот тариф, который устанавливает администрация. Но при этом осуществляется перевозка всех льготных категорий населения. Это не задача пассажира — идти и добиваться, чтобы перевозчику компенсировали проезд. Это задача администрации обеспечить компенсацию за перевозку льготных категорий населения. Для этого и проводятся электронные аукционы. Именно поэтому мы обращаем внимание всех правоохранительных структур, что на аукционы должны были выставляться дотации за перевозку льготных категорий населения. Было необходимо составить документ планирования и проработать: на какой маршрут есть дотации, там регулируемый тариф. Если дотаций за перевозку льготного населения нет, то там нерегулируемый тариф».

Как пояснили ТВ2 в департаменте соцзащиты, согласно закону Томской области, право на льготный проезд имеют ветераны Великой отечественной войны, блокадники, тыловики, репрессированные, лица, получившие радиоактивную дозу, почетные доноры России.

Для возмещения части затрат перевозчик должен подписать контракт с департаментом социальной защиты Томской области. На 1 января такие контракты подписали 32 перевозчика из Северска, 24 межмуниципальных перевозчика (ездят по Томской области) и ТТУ.

«На сегодняшний день информация о перевозчиках города Томска <...>, заключивших вышеуказанные контракты, в Департамент социальной защиты населения Томской области не поступала», — говорится в ответе на обращение ТВ2.

Получается, что задача перевозчика обратиться в департамент соцзащиты и заключить контракт на компенсацию. Пассажиры же должны просто демонстрировать документы, которые дают им право на льготный проезд.

Метки: Томск, Томская область, льготы, льготный проезд, Ольга Свахина, Дмитрий Салин, департамент соцзащиты