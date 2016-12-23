Льготники Томской области получат выплаты досрочно

Томские льготники в декабре получат социальные выплаты досрочно, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так льготники, которые получают выплаты через почту 23, 24 и 25-го числа и проживают в районах области, доставят их до 22 декабря включительно, жителям Томска и Северска — до 23 декабря.

В 2017 году региональные социальные пособия будут выплачиваться с 5 января в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи, за исключением 7 января — выходного дня. С 10 января 2017 года — в обычном порядке.

По мере поступления средств из федерального бюджета будут доставляться и федеральные соцвыплаты, такие как ЕДВ ЖКУ, отдельным категориям граждан, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.

Графики выплат льгот через почту и через банк совпадают.

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