Левада-центр: в 2017 году россияне ждут больше коррупционных скандалов

60% опрошенных Левада-центром россиян ожидают в 2017 году скандальных отставок чиновников, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Левада-центра.

Значительно снизилось число респондентов, которые допускают возможность массовых волнений в следующем году. В 2012 году волнений ожидали 56% опрошенных, в 2015 году — 21%. Доля россиян, которые прогнозируют государственный переворот, составила 9%.

При этом 17% опрошенных ожидают, что в следующем году могут произойти противостояния на национальной почве. Процент россиян, допускающих обострение ситуации на Северном Кавказе, снизился до минимума в 22%. 16% уверены, что в 2017 году может произойти отставка правительства, менее четверти респондентов ожидают вооруженного конфликта с другими странами, 27% ожидают техногенных катастроф.

«Таков общий фон — непрерывно идущие сообщения о коррупции, об арестах, о возбуждении всякого рода уголовных дел против чиновников. По моим подсчетам, таких сообщений поступает примерно 750–800 в год, минимум два сообщения в день»,— заявил РБК директор центра Лев Гудков.

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