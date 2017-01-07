Левада-центр: Рождество собираются отмечать больше 50% россиян

58% россиян собираются отмечать Рождество 7 января, следует из данных декабрьского опроса Левада-центра.

Чаще других праздновать этот день собираются женщины (63%), домохозяйки (65%), предприниматели (64%), рабочие (62%), россияне в возрасте 25-39 лет (60%), с невысоким потребительским статусом (61%), жители Москвы (71%). Среди россиян, исповедующих православие, отмечать Рождество 7 января будут 67%.

Добавим, что в Томске 7 января в 12.00 от Свято-Троицкой церкви до Белого озера состоится праздничное шествие христославов, в котором примут участие прихожане храма и приходской творческий коллектив «Жаворонки». В 14.00 участники студии русской традиционной культуры «Улица» и арт-проекта «Васильев вечер» вместе с прихожанами храмов города и православной молодежью пройдут с рождественскими песнопениями, славлениями и колядками от Богоявленского кафедрального собора до Богородице-Алексиевского монастыря и Воскресенского храма.

Метки: Томск, Томская область, Рождество, левада-центр