Крещение в Томске: где, как и когда купаться

19 января православные отмечают один из главных праздников — Крещение. Где обустроят проруби в Томской области, что рекомендуют врачи и как себя обезопасить, в материале ТВ2.

Где можно искупаться в области?

В Томской области к Крещению оборудуют 24 места для купания.

г. Северск: Бассейн под открытым небом при комплексе «Ильинские бани» с 14-00 до 19-00.

Томский район, с. Калтай: Озеро, с 8-00 до 20-00.

Томский район, с. Коларово: р. Томь, с 11-30 до 20-00.

Томский район, с. Корнилово: р. Ушайка,. с 13-00 до 22-00.

Томский район, с. Октябрьское: Озеро, с 11-00 до 17-00.

Томский район, с. Семилужки: Озеро, с 12-00 до 18-00.

Томский район, с. Зоркальцево: р. Порос, с 9-30 до 21-00.

Томский район, с. Моряковский Затон: ул. Ленина, 2Б (на территории нового храма, в специально устроенной иордани), с 13:00 до 00:00.

Асиновский район, г. Асино: с 10-00 до 20-00.

Асиновский район, с. Победа: с 12-00 до 20-00.

Асиновский район, с. Мало-Жирово: с 14-00 до 20-00.

Асиновский р-н, с. Ново-Кусково: с 10-00 до 20-00.

Асиновский р-н, с. Новониколаевка: с 11-30 до 20-00.

Зырянский район, с. Шиняево: с 12-00 до 20-00.

Зырянский район, с. Высокое: с 13-00 до 20-00.

Зырянский район, с. Чердаты: с 11-00 до 20-00.

Кожевниковский район, с. Кожевниково: р. Обь, с 10-00 до 20-00.

Кожевниковский район, д. Терсалгай: р. Бакса, с 14-00 до 20-00.

Первомайский район, с. Первомайское: с 12-00 до 20-00

Первомайский район, с. Комсомольское: с 14-00 до 20-00

Тегульдетский район, с. Берегаево: с 12-00 до 20-00

Тегульдетский район, с. Тегульдет: с 10-00 до 20-00

Шегарский район, п. Победа, ОГСУ «Лесная дача»: оз. Лебяжье, с 14-00 до 20-00

Где оборудуют купели в Томске?

В Томске подготовят восемь купелей для купания — в селах Калтай, Корнилово, Коларово, Зоркальцево, Семилужки, Октябрьское, Моряковский Затон и на Белом озере. Как сообщили ТВ2 в Роспотребнадзоре, вода в Белом озере соответствуют требованиям санитарных правил и норм.

Кому не рекомендуют нырять в прорубь?

Перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача. Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби, увы, лучше забыть. У гипертоников и вовсе может случиться инсульт.

Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям. У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро и родители просто не успеют этого заметить. Последствия такого купания — серьезные: ребенок может заболеть пневмонией, менингитом, либо другим заболеванием центральной нервной системы.

Как подготовиться к погружению?

За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, то есть обеспечить организм «топливом». Когда вы окажетесь в холодной воде, тело начнет бешено тратить все ресурсы на обогрев и ни одна килокалория не будет лишней.

Перед купанием желательно натереть тело любым жирным кремом или оливковым маслом.

Перед погружением, раздеваться лучше постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут — обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду.

Самым главным является наличие с собой купальника или плавок, комплекта сухой одежды, махровый халат и полотенце. Стоит отметить, что далеко не каждому человеку под силу пройтись по льду босиком, поэтому возьмите с собой какую-либо удобную обувь. Вполне комфортно идти в толстых шерстяных носках, можно в них же и окунуться. Ваши одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. В идеале на одежде не должно быть застежек вообще, на крайний случай — «молния». Кроме того, возьмите коврик. На нем вы будете стоять, пока будете вытираться и переодеваться. Не забудьте и шапку — надевайте ее сразу, как выскочите из воды.

Заходите в воду разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Входите в воду не спеша, в среднем темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть, а если быстро, то может возникнуть испуг, сильный стресс, пульс и давление резко поднимаются, перехватывает дыхание. Зайдя по колени, ополосните водой лицо, умойтесь. Это тоже подготовит организм к полному погружению.

Что делать после купания?

Нужно сразу же нужно растереться полотенцем, надеть сухое белье и выпить горячий чай.

Можно ли пить спиртное?

Врачи категорически запрещают употреблять спиртные напитки. Алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце.

Добавим, что 19 января изменят схему движения в Томске.

Так с 10.00 до 21.00 будет прекращено движение транспорта и организован объезд по ул. Кривой на участке от ее пересечения с пер. Школьным до пересечения с ул. Белой, а также на участке от пересечения ул. Кривой и ул. Белой до ул. Пушкина.

С 11.00 до 13.00 будет прекращено движение автомобилей по ул. Пушкина на участке от здания Воскресенской церкви (Октябрьский взвоз, 10) до Белого озера на время крестного хода.

Метки: Томск, Томская область, Крещение, прорубь, ныряние в проруби