Корректировки в бюджет и статус земли на ТВМИ обсудят депутаты томской думы

Последнее собрание городской думы в 2016 году состоится в понедельник, 26 декабря.

Депутаты внесут корректировки в бюджет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, рассмотрят изменения в программе приватизации муниципального имущества на 2017 год, а также примут решение по передаче в безвозмездное пользование ООО «Газпром газораспределение Томск» объектов газоснабжения.

Кроме этого, депутаты изменят земельный статус участка территории в районе Ивановского и участка на Кирова, 49, а также внести изменения в решение томской гордумы «О Положении «О пожизненной ренте в муниципальном образовании «Город Томск».

Всего в повестке собрания 14 вопросов.

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