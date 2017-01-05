Концерт памяти музыканта Виктора Королева пройдет в Томске

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15 января Томская филармония проводит благотворительный концерт памяти замечательного скрипача Виктора Королева.

20 февраля Виктору Сергеевичу Королеву исполнилось бы 65 лет. Заслуженный артист России ушел из жизни в июне 2014 года. Накануне юбилея Томская филармония проводит благотворительный концерт «Скрипка Виктора Королева» для друзей и поклонников его таланта.

Вырученные за концерт деньги пойдут на установку памятника артисту. В концерте принимают участие Томский Академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Ярослава Ткаленко и ансамбль джаз-оркестра «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

В исполнении Томского Академического симфонического оркестра и солистов прозвучат произведения П. Чайковского, В. Моцарта, Д. Шостаковича, М. Бруха, Ж. Бизе, В. Полторацкого, Э. Морриконе, Э. Артемьева.

Концерт состоится в Органном зале, в 19.00. Во время концерта будут показаны кадры из фильма Юлии Ратомской о Викторе Королеве. Программу концерта можно посмотреть на сайте филармонии.

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Для справки: Виктор Сергеевич Королев родился в семье композитора и дирижера оркестра Томского драматического театра, заслуженного работника культуры РФ Сергея Александровича Королева. Учился в Детской музыкальной школе № 1 и Томском музыкальном училище (ныне колледже имени Э.В. Денисова) у Ю.Ф. Ротта. Окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу скрипки (педагог – А.А. Киселев). В Томском Академическом симфоническом оркестре работал с 1970 по 1999 годы, занимал должность помощника концертмейстера оркестра и концертмейстера оркестра. Вместе с оркестром гастролировал по Европе, Азии, Америке. С 1977 года В.С. Королев сотрудничал с джаз-оркестром «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера. Виктор Сергеевич работал в Московском театре оперетты, играл в эстрадно-симфонических оркестрах Всесоюзного радио и телевидения под управлением Ю. Силантьева и Б. Карамышева, в оркестрах под управлением М. Шостаковича, В. Дударовой, в джазовом оркестре под управлением А. Кролла. С 1996 г. – Заслуженный артист РФ В 2001 г. стал первым лауреатом премии Томской области «Человек года» в номинации «Музыкант года».

Метки: Виктор Королев, скрипач, Томск, концерт памяти