Капитан затонувшего «Костромича» получил два года условно за гибель моториста

Суд вынес приговор капитану теплохода, во время крушения которого погиб рулевой-моторист, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

13 сентября 2015 года в районе протоки Майковский картер «Костромич» с двумя прицепными баржами столкнулся с подводным препятствием и после этого затонул. На борту судна находилась команда из четырех человек. Один человек пропал, позже было обнаружено его тело.

Капитан «Костромича» обвинялся в совершении преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, капитан-механик, чтобы сократить путь до места назначения, направил теплоход в несудоходную протоку. Из-за этого судно столкнулось с подводным препятствием и частично затонуло. В результате собственнику теплохода был причинен ущерб на сумму около 1 миллиона рублей.

Суда приговорил капитана к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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