Как в Томске встретили Рождество. Фотоподробности

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Религиозные богослужения по случаю празднования Рождества Христова состоялись в 24 церквях, храмах и монастырях Томской области. В празднованиях участвовали более пяти тысяч человек.

Также в Томске открылись рождественские вертепы — импровизированные пещеры, где родился Спаситель мира. С давних времен такие вертепы обустраиваются и в Западной Европе, и в православных Греции, на Кипре, в Восточных патриархатах. В России широкое распространение получили снежные вертепы. В последние годы они устраиваются и в Томской епархии.

Этот сооружен около Воскресенской церкви.

Охраняли вертепы сотрудники правопорядка.

Добавим, что чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.

Метки: Томск, Томская область, Рождество, вертепы,