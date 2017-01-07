Как в Томске встретили Рождество. Фотоподробности

Как в Томске встретили Рождество. Фотоподробности
21:26 07.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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Фото: znamenietomsk.prihod.ru, 70.мвд.рф, voskresenie-tomsk.ru

Религиозные богослужения по случаю празднования Рождества Христова состоялись в 24 церквях, храмах и монастырях Томской области. В празднованиях участвовали более пяти тысяч человек.

Также в Томске открылись рождественские вертепы — импровизированные пещеры, где родился Спаситель мира. С давних времен такие вертепы обустраиваются и в Западной Европе, и в православных Греции, на Кипре, в Восточных патриархатах. В России широкое распространение получили снежные вертепы. В последние годы они устраиваются и в Томской епархии.

Этот сооружен около Воскресенской церкви.

Охраняли вертепы сотрудники правопорядка.

Добавим, что чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.

Метки: Томск, Томская область, Рождество, вертепы,

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