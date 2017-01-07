Как в Томске встретили Рождество. Фотоподробности
Религиозные богослужения по случаю празднования Рождества Христова состоялись в 24 церквях, храмах и монастырях Томской области. В празднованиях участвовали более пяти тысяч человек.
Также в Томске открылись рождественские вертепы — импровизированные пещеры, где родился Спаситель мира. С давних времен такие вертепы обустраиваются и в Западной Европе, и в православных Греции, на Кипре, в Восточных патриархатах. В России широкое распространение получили снежные вертепы. В последние годы они устраиваются и в Томской епархии.
Этот сооружен около Воскресенской церкви.
Охраняли вертепы сотрудники правопорядка.
Добавим, что чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.
Метки: Томск, Томская область, Рождество, вертепы,
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Фото: znamenietomsk.prihod.ru, 70.мвд.рф, voskresenie-tomsk.ru