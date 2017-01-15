Как предостеречь себя от кражи денег с банковских карт

В Томской области каждый год возбуждают уголовные дела по факту кражи денежных средств посредством SMS-сервисов.

Появление SMS-сервисов для операций с банковским счетом облегчило для держателей банковских карт проведение операций по переводу денежных средств. Но и осложнило.

Все чаще клиенты банков онаруживают, что с их банковских карт посредством SMS-сервиса осуществляются переводы денежных средств на банковские карты незнакомых ему людей. Также денежные средства могут списываться на оплату счетов абонентских номеров.

В 2015 году томская полиция задержала группу лиц, которые похищали у граждан на территории РФ денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, используя вредоносные компьютерные программы. Заражая сотовые телефоны граждан, они получали удаленный доступ к их управлению. Заражение производилось путем отправления на сотовый телефон потерпевшего SMS-сообщения, содержащего ссылку на вредоносную программу. Человеку достаточно было пройти по указанной ссылке, и его телефон заражался.

В отношении указанной группы лиц возбуждено 50 уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 158 «Кража».

В прошедшем году по аналогичному факту задержан житель г. Томска, в отношении него ведется следствие по 5 уголовным делам, возбужденным по той же статье. Такую статистику приводит Томское областное УМВД.

Расследование подобных преступлений затруднено тем, что банковские карты, на которые преступники переводят похищенные средства, оформляются на подставных лиц. Зачастую данные граждане продают свои банковские карты злоумышленникам, не зная их.

Денежные средства могут быть похищены у жителя Калининградской области и переведены на банковскую карту жителя Владивостока.

Для того чтобы оградить себя от преступных посягательств, связанных с подобными схемами хищения денежных средств, в первую очередь необходимо следовать требованиям безопасности:

— При потере мобильного телефона c подключенной услугой интернет банкинга следует срочно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в Контактный Центр Банка для блокировки услуги.

— При смене номера телефона, на который подключена услуга, необходимо обратиться в любое отделение вашего банка и отключить услугу от старого номера телефона и подключить услугу на новый номер. Помните, что операторы сотовой связи могут передать номер телефона другому абоненту, если он будет неактивным длительное время.

— Не подключать к услуге интернет-банкинга телефоны, которые Вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к Вам обратились от имени сотрудников банка.

— При установке на телефон дополнительных программ нужно обращать внимание на полномочия, которые необходимы программе. Если программе требуются излишние полномочия это повод проявить настороженность. Например: доступ и отправка SMS, доступ к Интернет.

— Не нужно устанавливать приложения для своего смартфона со сторонних источников.

— Необходимо установить на телефон антивирусное ПО и своевременно его обновлять.

— Не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения/обновления безопасности, пришедшие по SMS/электронной почте, в том числе от имени банка.

При соблюдении указанных мер, пользование SMS-сервисом является достаточно безопасным.

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