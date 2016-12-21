К полуночи в Томске похолодает до -32, к утру — до -37

Холодный воздух движется к нам с северо-запада, температура воздуха в Стрежевом уже опустилась до -48 градусов.

По данным сайта ventusky.com сегодня с утра Томск находился на границе двух воздушных течений: холодного северо-западного и теплого юго-западного, несущего воздух из Средней Азии. После ветреного дня, к вечеру холодные массы воздуха подошли вплотную к городу, и продолжают наступать. В 20 часов в Томске -26 градусов, в полночь температура опустится до -32, к утру — до -37, и будет держаться на этом уровне весь четверг.

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