К матчу с «Ростовом» футбольное поле в Томске не будет готово

В настоящее время руководство ФК «Томь» решает, где будет проходит первая в этом году домашняя встреча в рамках 18-м тура РПЛ.

Об этом заявил главный тренер «Томи» Валерий Петраков.

«Нет ясности с первым матчем. Играем с «Ростовом» в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на 100 процентов не будет готово. Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть», — цитирует Валерия Петракова Championat.com.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в таблице РФПЛ, «Ростов» — на седьмой позиции.

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