К ФК «Томь» с судебным иском обратилась еще одна компания

Исковое заявление в Арбитражный суд Томской области в отношении ООО «Футбольный клуб «Томь» подало ООО «ТД «Урало-Сибирская электротехническая компания», сообщается на сайте суда.

Ранее сообщалось, что две компании обратились в Арбитражный суд Томской области с исковыми заявлениями в отношении футбольного клуба «Томь», следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания «Символ» (создана в Томске в 2003 году, выполняет штукатурные работы) обратилась с иском в суд в начале декабря. Она просит взыскать с ФК «Томь» 5,8 миллиона рублей основного долга и 174 тысячи неустойки. Также иск на футбольный клуб подала компания «Ависта», которая занимается торговлей семенами, сельскохозяйственным сырьем, предоставляет услуги в области растениеводства. Требования истца неизвестны, так как определение суда еще не опубликовано.

Напомним, у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.

Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. 20 декабря прошла встреча с руководством «Томи». Сергей Жвачкин подчеркнул, что футбольный клуб продолжит свое существование. Деньги, по предварительным данным, перечислят в январе.

Метки: Томск, Томская область, ФК Томь, футбол, иски