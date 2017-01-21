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Из-за снега обрушилась крыша конного клуба под Новосибиском. Погибли девочка и тренер
11:59 21.01.2017
Фото с сайта 54.mchs.gov.ru
Масса снега, скопившегося на крыше манежа конного клуба «Аллюр» в Новосибирской области, составила около 480 тонн. Кровля здания обрушилась, в результате погибли 15-летняя девочка и тренер, сообщает Тайга.инфо.
По версии следствия, крыша здания не выдержала снега и обрушилась. В нем в это время находились семь человек, двое из них погибли. Также погибли три лошади. Последствия ЧП ликвидировали более 360 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В контрольных и следственных органах утверждают, что постройка была самовольной.
Метки: Новосибирская область, конный клуб, снег, обрушение крыши
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