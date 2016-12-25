Из-за непогоды томские водители стали реже превышать скорость

За минувшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 761 нарушение скоростного режима.

В течение осени-зимы текущего года количество зафиксированных нарушений скоростного режима колебалось в диапазоне от тысячи до 2,5 тысяч в неделю.

ГИБДД напоминает, что основная цель использования приборов видеофиксации — обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники полиции напоминают всем жителям города Томска и области о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Для своевременного получения информации о штрафах, полицейские рекомендуют пройти регистрацию на портале «Электронное правительство» (www.gosuslugi.ru). Это также позволит оплачивать штрафы с распечаткой квитанции, получать государственные услуги в электронном виде, в том числе по регистрации транспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений.

Возможность самостоятельной проверки неуплаченных штрафов предусмотрена на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов».

Получить дополнительную информацию о предоставлении государственных услуг в электронном можно, пройдя по ссылке https://70.мвд.рф/glya_grajdan/gosuslugi

Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме.

Напомним, что в 2016 году в Томске и его окрестностях планировали установить 13 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Еще 14 комплексов было установлено в прошлом году.

Метки: Томская область, Томск, ГИБДД, превышение скорости, комплексы фото- и видеофиксации, нарушение ПДД