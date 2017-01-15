Из магазинов Томской области изымают жидкость «Вита-Септ» и одеколон «Гвоздика»
Фото из сети Интернет
Делается это в рамках контроля за оборотом спиртосодержащей продукции.
23 декабря 2016 года было опубликовано постановление Главного санитарного врача РФ Поповой «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».
Управлением Роспотребнадзора по Томской области на 13 января 2017 проведена проверка 152 объектов торговли спиртосодержащей продукцией. Проверена сети «Томскроспечати», ООО «Томлад», «Новэкс», «Сфера» , ИП Зобнина Н.В., 2 магазина «Абрикос», магазин Быстроном и т.д.
При проведении внеплановой проверки в магазине «Галина» в селе Каргасок выявлены 196 флаконов непищевой спиртосодержащей жидкости «Вита-Септ» по 100 мл (95%), стоимостью 40 рублей за флакон. Та же жидкость (92 флакона) найдена в магазине ИП Жижин. При проведении внеплановой проверки в магазине «Кедр», расположенном в с. Мельниково Шегарского района обнаружено 8 флаконов спиртосодержащего одеколона «Гвоздика», стоимостью 30 рублей за штуку. На указанную продукцию также составлен протокол об аресте товара, товар оставлен под ответственное хранение до судебного решения. Общий объем арестованной спиртосодержащей жидкости 29 литров 480 мл.
Составлено 3 протокола об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», а также по ч.3 ст.14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В других проверенных торговых точках спиртосодерщей жидкости не выявлено.
Метки: Томск, Томская область, изъятие спиртосодержащей жидкости, одеколон «Гвоздика», «Вита-Септ»
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И наступила полная трезвость...