Иван Кляйн встретился с перевозчиками, начавшими работать по новой маршрутной схеме

Участники совещания обсудили основные жалобы пассажиров, поступившие за первые дни января.

До сегодняшнего дня не в полной мере функционирует система передачи данных ГЛОНАСС, хотя все автобусы ею оснащены. Технические проблемы произошли у операторов и их обещают в ближайшее время устранить.

Перевозчиков проинформировали о готовности предоставить им во временное безвозмездное пользование участков земли под конечные остановки, чтобы они могли размещать на них временные объекты - диспетчерские, туалеты, помещения отдыха. Для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в департамент архитектуры.

Была рассмотрена основная жалоба пассажиров на увеличение интервалов движения автобусов и уменьшении их количества на маршрутах. В мэрии пояснили, что приоритетным должно быть соблюдение графика движения. Если интервал увеличивается, то перевозчику необходимо увеличивать и число машин. Эту проблему перевозчикам поручено устранить в самый короткий срок.

«Шероховатости будут, как и в любом новом деле. Главное, не тянуть с этим, не накапливать проблемы, а оперативно решать их без выходных и праздничных дней», — высказался Иван Кляйн.

От имени перевозчиков участник встречи Тагир Ахметкузин сделал заявление, что победители аукционов готовы принять на работу всех обратившихся к ним водителей.

«Играть в заказные перевозки с кубами для пожертвований — себе дороже, а возможность честно зарабатывать мы вам дадим», — подчеркнул Тагир Ахметкузин.

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