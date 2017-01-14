Иван Кляйн встретился с перевозчиками, начавшими работать по новой маршрутной схеме
Участники совещания обсудили основные жалобы пассажиров, поступившие за первые дни января.
До сегодняшнего дня не в полной мере функционирует система передачи данных ГЛОНАСС, хотя все автобусы ею оснащены. Технические проблемы произошли у операторов и их обещают в ближайшее время устранить.
Перевозчиков проинформировали о готовности предоставить им во временное безвозмездное пользование участков земли под конечные остановки, чтобы они могли размещать на них временные объекты - диспетчерские, туалеты, помещения отдыха. Для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в департамент архитектуры.
Была рассмотрена основная жалоба пассажиров на увеличение интервалов движения автобусов и уменьшении их количества на маршрутах. В мэрии пояснили, что приоритетным должно быть соблюдение графика движения. Если интервал увеличивается, то перевозчику необходимо увеличивать и число машин. Эту проблему перевозчикам поручено устранить в самый короткий срок.
«Шероховатости будут, как и в любом новом деле. Главное, не тянуть с этим, не накапливать проблемы, а оперативно решать их без выходных и праздничных дней», — высказался Иван Кляйн.
От имени перевозчиков участник встречи Тагир Ахметкузин сделал заявление, что победители аукционов готовы принять на работу всех обратившихся к ним водителей.
«Играть в заказные перевозки с кубами для пожертвований — себе дороже, а возможность честно зарабатывать мы вам дадим», — подчеркнул Тагир Ахметкузин.
Метки: Томск, Томская область, новая маршрутная сеть, заказные перевозки, проблемы с маршрутками, кубы для пожертвований
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
Щито?
Вот щастье-то татарину привалило!
Перво-наперво что происходит, когда работников больше, чем рабочих мест?
Праильно! Резкое падение зарплат при возросших требованиях к работнику.
А как этот человек тянет лямку бизнеца - этот сайтец уже рассказывал: http://www.tv2.tomsk.ru/news/tomskie-marshrutniki-lnedovolny-bolshim-kol...
А как будет решаться проблема с переработкой у водителей, господин Кляйн?
к своему работодателю с подобными вопросами, что в трудовом договоре написано?
перерабатывать они не хотят- автобусы битком, кассы ломятся, что досрочно с маршрутов уходят...
Я бы еще вам порку по субботам по договору прописал, чтоб культурные были до усеру
Никогда Томск не решить вопрос пассажироперевозок ,пока не сменился автобусный парк ,т.е. пока не исчезнут с улиц города Пазики. Любой график движение не изменить количества пассажиров на остановках,потому что убраны паралейнные маршруты,когда они были пассажир мог выбирать сесть и доехать до нужной остановке на более заполненным автобусе или постоят и дождатся так называемый паралейнный полупустом и доехать то той же остановке но более мение комфортом . Люди не знают график движения .А парк автобусов менять нужно,каждый раз все эти хозяева обещают ,что будут менять свой парк , каждом автобусе будет кондуктор ,особенно это обещают ,когда нужно поднять цену проезда.